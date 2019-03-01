安排馬王二會爭取支持　王金平：盼他接受邀請

中評社台北3月1日電／前“立法院長”王金平7日將在台北正式宣布參選“總統”。王金平今天透露，他已拜會過連戰，未來將拜會馬英九、蕭萬長、國民黨前主席吳伯雄等人，也希望馬英九接受邀請安排見面。



據中央社報道，前“立法院長”王金平今天參加孝廉講堂第五屆清明祭祖大典受訪時透露，待7日正式宣布參選後，他將安排跟吳伯雄、蕭萬長、馬英九會面，他已拜會過連戰，連戰對他的參選表示樂觀其成。



王金平日前發表新書“橋”，並親自送書給馬英九，被外界形容是2013年9月“馬王政爭”事件後兩人首次破冰，媒體今天追問，是否將有“馬王二會”，王金平表示，希望馬英九能接受他的邀請，安排見面機會。



馬英九辦公室則表示，馬英九目前還未接獲兩人會面的邀約。



王金平說，他確定會在3月7日宣布參選，他不是為了做“總統”，而是為了社會拚經濟，才參與爭取黨內提名競選“總統”。



外界關注7日記者會是否邀請有份量的人參與，王金平說，當日來力挺的人都是真正的鄉親，沒有特別找有份量的人來，也沒有高雄市長韓國瑜，因為他是要跟大眾宣布參選，而不是為了有份量的人。



至於將如何拉抬自身民調，王金平說，他要多爭取曝光，讓民眾知道他要參選，更要用理念和政策爭取民眾認同和支持。



目前國民黨表態參選的有前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，黨主席吳敦義雖仍未鬆口，但參選可能性高；國民黨“總統”初選機制確定採7成民調、3成黨員投票決定人選。