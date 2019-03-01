內塔尼亞胡面臨指控　以色列大選增添變數

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月1日電／以色列總檢察長曼德爾蔔利特2月28日發表聲明說，計劃起訴涉嫌貪腐的總理內塔尼亞胡。內塔尼亞胡當晚否認了總檢察長對他的指控，稱指控是“政治迫害”。



分析人士指出，目前距離以色列議會選舉僅剩一個多月，總檢察長的這一決定不僅給內塔尼亞胡的競選前景蒙上陰影，也給以大選選情和政治走向增添變數。



局勢微妙



此間民調顯示，自去年12月宣布解散議會、提前舉行選舉以來，內塔尼亞胡領導的利庫德集團的支持率一直遙遙領先。外界普遍預測，在即將舉行的議會選舉中，利庫德集團有望斬獲約30個議



席，重獲組閣權，內塔尼亞胡本人連任總理幾無懸念。



然而，今年2月以來，以色列警方陸續宣布完成對內塔尼亞胡涉嫌捲入的三起案件的調查，認為已有足夠證據證明其涉嫌受賄、欺詐和背信罪，多次建議檢方起訴內塔尼亞胡。



與此同時，隨著選舉臨近，以色列各派政治力量不斷分化組合。以色列前國防軍總參謀長本尼·甘茨領導的“以色列韌性”黨和前財政部長亞伊爾·拉皮徳領導的“擁有未來”黨聯手，結成了“中間



派”聯盟，對利庫德集團採取“二打一”的策略，給內塔尼亞胡謀求連任造成一定壓力。



內塔尼亞胡1949年出生，多年來一直活躍在以色列政壇，先後4次出任總理。內塔尼亞胡的本屆總理任期定於2019年年底結束。他曾誓言不僅將幹滿本屆任期，還將贏得下屆選舉。