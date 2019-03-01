中評鏡頭：李佳芬細心打點成韓國瑜最佳助理

李佳芬幫韓國瑜整理衣領。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月1日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜率領高雄市政府參訪團出訪馬來西亞及新加坡，成績亮眼滿載而歸，市長夫人李佳芬也自費隨行五天四夜行程，而李佳芬不僅貼心，也幫忙打點韓國瑜，甚至還“助攻”最後一筆跟百美超市的訂單，幫韓國瑜大大的“加分”。



韓國瑜出訪星馬拚經濟，夫人李佳芬全程陪同、細心照顧，全程自費參加就是為了照顧韓國瑜的身體，五天四夜的行程當中，韓國瑜排滿滿的鐵人行程都有李佳芬隨行照料，一下子幫忙拉領子整理門面，也因為當地白天太陽大，幫忙提醒助理拿太陽眼鏡給韓國瑜帶。



李佳芬也在每一場會議及簽約當中，幫忙作紀錄、抄筆記，時不時也拿起手機幫韓國瑜拍照；而參加午宴跟晚宴時，也會幫忙緊盯幫忙擋酒，避免因為應酬太多，影響身體及天行程，讓人看了相當暖心。同時李佳芬人氣也相當高，不少海外女粉絲紛紛要求合影跟簽名。



韓國瑜抵達新加坡隔天就先後跟職總平價（Fair Price）和昇菘兩大超市簽約，讓高雄農產水果可以新鮮直送上架，搶下許多市場通路，不過透過星國韓粉“保險天后”陳明利牽線，最後一晚也跟第三間的百美超市成功簽約，也是額外多出來的訂單。



但是跟百美過程中也傳出前兩間超市對此有點意見，對於該用麼名義來簽約，避免跟前兩家已談妥的合約出現競爭關係，起初讓農業局相當困擾，不過靠著李佳芬提供意見，提議改簽水產品或農產加工品，百美超市也點頭答應，順利在3天內簽約。



李佳芬適時解圍，一句話神助攻，但她還是還是把功勞都讓給最辛苦的農業局長吳芳銘，相當謙虛，不居功。而且由於海外韓粉和華僑多，在機場接機人潮擁擠包圍搶拍照，李佳芬也不斷跟在韓國瑜旁邊，甚至差一點被人群沖散，此行十分不輕鬆。