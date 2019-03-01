聯合國也門問題特使斡旋未破僵局

中評社北京3月1日電／薩那消息：聯合國也門問題特使馬丁·格裡菲思2月28日從也門首都薩那乘機離開也門，他此行未能在促使胡塞武裝實施荷台達撤軍計劃方面取得成果。



在兩天的訪問中，格裡菲思與胡塞武裝領導人就實施荷台達第一階段撤軍計劃進行了密集磋商。



胡塞武裝方面一位不願透露姓名的人士告訴記者，格裡菲思與胡塞武裝領導人的會談“效果不佳”。他說，胡塞武裝領導人就從荷台達撤軍提出了新的條件，這些條件得到滿足前，他們不會撤軍。



據悉，胡塞武裝提出的條件包括撤軍後任命該武裝一支軍隊管理荷台達政府機構和港口。



也門政府一位不願透露姓名的官員告訴記者，格裡菲思此次與胡塞武裝會談未有成果，“將使荷台達局勢進一步複雜化”。“胡塞武裝試圖通過撤出一定數量的武裝人員，然後派遣更多身著正式軍



裝的武裝人員來管理荷台達，這是一種欺騙，”他說。



2014年9月，也門胡塞武裝奪取首都薩那，後又占領也門南部地區，迫使總統哈迪前往沙特避難。2015年3月，沙特等國針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動。2018年12月，在聯合



國斡旋下，也門政府和胡塞武裝就荷台達停火、戰俘交換等重要議題達成一致，但不久後雙方就互相指責對方破壞停火協議。