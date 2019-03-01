新一代支線飛機新舟700力爭年底實現首飛

中評社北京3月1日電／新華社報道，記者1日從中國航空工業集團有限公司獲悉，“新舟”700飛機項目詳細設計階段工作通過專家評審，首架機將於2019年9月總裝下線，並開展首飛準備工作，力爭在年底前實現首飛目標。



“新舟”700飛機是中國航空工業集團有限公司自主研製的新一代70座級渦槳支線飛機，是國家民用飛機“兩幹兩支”發展戰略的重要組成部分。



通過詳細設計評審，是“新舟”700項目研製的一個重要階段里程碑，也標誌著“新舟”700項目自2013年12月立項以來，已順利完成需求與概念論證、初步設計和詳細設計階段全部工作，項目由此全面轉入生產試製與驗證階段，距離首飛目標更近了一步。



經專家組討論評議一致認為：“新舟”700飛機項目研製工作嚴格按照民機研製程序和適航規章要求，完成了詳細設計階段的各項任務，達到預期階段目標，同意“新舟”700飛機項目詳細設計階段工作通過評審。自此項目研製工作將全面轉入生產試製與驗證階段。



2018年底，“新舟”700飛機機頭、前機身、貨艙門等已陸續展開組件裝配工作，機翼已開始部件總裝工作。“新舟”700項目各參研單位2019年將圍繞“試製”和“試驗”兩條主線開展工作。



根據航空工業在2019年初“新舟”700項目年度工作會上確定的研製計劃，機體結構供應商將於3月起陸續開始大部件交付。



目前，“新舟”700飛機已與11家客戶簽訂了285架意向訂單。