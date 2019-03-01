王質疑初選二階段徵召　吳敦義：不隨便為之

中評社台北3月1日電／國民黨“總統”初選不排除徵召可能，遭表態爭取黨內提名的前“立法院長”王金平質疑公平性。國民黨主席吳敦義表示，沒說過一定會有第二階段徵召，只是為求勝利，保留這個可能性，但要鄭重、謹慎，不能隨便為之。



國民黨“總統”初選機制確定採7成民調、3成黨員投票決定人選，不過吳敦義日前指出，特殊情況下不排除徵召可能，被外界解讀成為高雄市長韓國瑜出線鋪路。



中央社報道，前“立法院長”王金平今天參加孝廉講堂第五屆清明祭祖大典，媒體詢問，是否認為不排除二階段徵召很奇怪，王金平說“當然很奇怪”，這次初選競選者不只2、3人，經過完整初選程序勝出的人付出這麼多才獲得提名，結果又有人摻進來，“對他公平嗎？”



王金平指出，“經過程序選出的人已是千錘百鍊，能說他一定不會當選嗎？未經考驗直接參與的人，如果被不正確的民調影響，誰能保證新出線者一定當選嗎？”



至於初選預留徵召是否為“拱韓”，王金平說他不知道，但不談對象，這是制度問題，制度設計要經過公平、合理的思考，相信經此制度所產生的候選人才合理。



吳敦義今天參加“中國國民黨客家事務委員會新卸任主委交接暨新春團拜聯誼”，會後受訪時說，他沒有說過一定會有第二階段的徵召，只是保留這種可能性，國民黨要光榮勝選，為了最後的勝利，要保留徵召的可能性，但一定要非常鄭重、謹慎，不能隨便為之。



媒體追問，是否有1%可能性，吳敦義說，他不能說有多少可能，只是保留一線機會，不會重演2016年（換柱）的故事，但不能把這個可能性都歸零。



媒體再問，是否可能換掉初選勝出的人，吳敦義說，“他從來沒有說過，只是進行中假如有這種情況，也要保留萬分之一的可能”。