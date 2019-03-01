安倍支持美對朝“不讓步”

（圖片來源：共同社） 中評社北京3月1日電／日本首相安倍晉三2月28日晚與美國總統特朗普舉行了電話會談，就美朝領導人第二次會談的結果及未能達成協議的原委聽取了美方的說明。據日本共同社報道，安倍隨後在公邸向媒體稱：“全面支持特朗普在實現無核化的堅定決心下未輕易作出讓步的決斷。”

報道稱，有關所謂的“綁架問題”，安倍介紹稱“在27日晚的一對一會談上，（特朗普）把我的想法傳達給了朝鮮勞動黨委員長金正恩”。安倍表示：“為了解決綁架、核及導彈問題，美日將繼續切實緊密合作。”



安倍還顯示出為解決“綁架問題”要實現日朝首腦會談的意願，表示“接下來必須由我親自面對金正恩”。

安倍在美朝領導人會談結束後，在官邸接受了日本外務省事務次官秋葉剛男等人的匯報。特朗普的記者會轉播開始後，安倍提高了電視音量認真觀看。日本外相河野太郎也希望從美國國務卿蓬佩奧處聽取會談說明，目前正在協調舉行電話會談。



報道稱，圍繞美朝領導人會談，日本政府除關注朝鮮有關無核化的具體措施外，也關注特朗普是否提及“綁架問題”和金正恩的反應。朝鮮方面在“綁架問題”上一貫的態度是“已經解決”。日方期待特朗普促使朝方採取行動，從而找出打破僵局的突破口。



日本防相岩屋毅28日在防衛省向媒體表示：“我們原本期待能向完全無核化有所進展，但未取得成果。很遺憾。”



（來源：環球網）

