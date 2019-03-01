美國返還361件（套）中國流失文物藝術品

中評社北京3月1日電／2月28日，美國返還361件（套）中國流失文物藝術品交接儀式在美國印第安納波利斯舉行。這是中美兩國2009年簽署相關備忘錄以來美方第三次、也是規模最大的一次中國流失文物返還。



新華社報道，此次返還的中國流失文物藝術品時間跨度長，從新石器時代直至清代，涉及石器、玉器、青銅器、陶器、錢幣、木雕建築構件等多個門類，多為中國古代墓葬隨葬器物。當天儀式現場展示了其中20餘件（套）文物。



這些文物藝術品2014年4月被美國聯邦調查局印第安納波利斯分局查獲。在中國國家文物局、中國駐美使領館、美國國務院和美國聯邦調查局的共同努力下，這批文物藝術品得以全部返還中國。



這是今年1月中美再次簽署限制進口中國文物政府間諒解備忘錄後的首次中國流失文物返還。中美兩國於2009年1月首次簽署這一諒解備忘錄，2014年延續5年有效期至2019年1月。



中國國家文物局副局長胡冰、中國駐美國大使館公使李克新、中國駐芝加哥代總領事劉軍、美國國務院副助理國務卿阿萊莎·伍德沃德等出席了交接儀式。中國國家文物局與美國聯邦調查局代表簽署並互換文物返還證書。



中方官員在儀式上說，這批中國文物藝術品的返還是中美雙方長期精誠合作的成果，不僅標誌著雙方在文物追索返還行動上的相向而行和相互支持，也將進一步增進兩國人民之間的理解和信任，為保障全球文化遺產安全提供典範，為中美建交40週年獻上一份厚禮。



中方同時表示，願以此次文物返還為新起點，與美方深化合作，進一步加強國際交流與司法合作，共同防範打擊非法劫掠、盜竊及走私文物行為，推動建立更加公平正義的非法流失文物追索返還國際秩序，為在全球範圍內彌合歷史缺憾、保障文物安全、促進人文交流貢獻兩國的智慧和力量。



美方代表發言時說，文化遺產是人類共同的寶貴財富，此次返還充分體現出美中雙方在文物領域全方位、多維度合作共贏的成果。今年是美中建交40週年，美方將在已續簽合作備忘錄的基礎上，繼續與中方攜手合作，為保護人類共同的文化遺產安全作出努力。



據悉，近年來中國國家文物局通過外交斡旋、司法合作、友好協商等方式，促成包括圓明園獸首、大堡子山金飾片、虎鎣以及美國政府3次返還文物在內的30餘批次4000餘件（套）流失文物回歸祖國。