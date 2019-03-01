涉干預司法　特魯多遭議員砲轟現下台危機

中評社香港3月1日電／針對加拿大前司法部長威爾森芮博指控總理特魯多及相關官員意圖干涉司法，加國國會今晚緊急辯論。輿論認為特魯多“正在懸崖邊領導自由黨”，將為此醜聞付出極大政治代價。



加國會馬拉松式的緊急辯論，自下午5時起已持續數個小時不曾停歇。在野黨國會議員輪番炮轟，保守黨議員要求特魯多下台，重新舉行大選；新民主黨和綠黨要求對全案進行公開調查，執政自由黨議員只能勉強護盤。



其中，來自卑詩省選區的保守黨國會議員杜赫蒂表示，有人說昨天威爾森芮博在國會司法委員會的爆炸性證詞，保守黨獲益最大，但昨天其實是“加拿大悲哀的一天”，因為“我們的總理道德淪喪，行為幾近犯罪”。



環球郵報（Globe and Mail）專欄作家梅森預料，未來幾周發展，對特魯多、他的政府和自由黨的未來至關重要。



中央社援引報道，梅森表示，“正站在懸崖邊的特魯多，必須決定自己是否要繼續領導自由黨迎向秋季大選，步下懸崖。”



加拿大前司法部長威爾森芮博昨天在國會中明確指出，特魯多及其所屬官員共11人，去年9月至12月一再對當時仍是司法部長的她“不當施壓”和“惡意威脅”。



威爾森芮博指出，特魯多等人試圖說服她出面介入拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）遭起訴案，讓拉瓦稜公司獲得“延遲起訴協議”，以罰款和解，避免公司最後被判犯下賄賂罪，10年內無法參與政府工程競標，影響眾多民眾就業機會。



威爾森芮博在作證時表示，經她堅定拒絕並質疑特魯多想用政治手段干涉司法後，特魯多於1月份將她調離司法部長職務，改任退伍軍人部長。



威爾森芮博對特魯多殺傷力強大的證詞，會不會是特魯多的致命傷，未來幾周應會見真章。加國輿論普遍認為，自由黨內部可能出現嚴重分歧，黨內必然有一派人士認為，下屆大選應由威爾森芮博這樣具有正義道德地位的人來領導自由黨競選，而不是特魯多。



梅森表示，目前看來，特魯多似乎決定咬牙撐過這場政治風暴，但此案爆發，無疑平白送給保守黨一份大禮，讓保守黨拿到一根棍子可以在大選中痛擊特魯多和自由黨。