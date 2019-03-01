柯文哲晤扁：只談出版口述歷史未談選舉

柯文哲訪陳水扁後受訪。（中評社 趙家麟攝） 中評社高雄3月1日電（記者 趙家麟）曾擔任陳水扁民間醫療小組召集人的無黨籍台北市長柯文哲，1日下午在高雄會見保外就醫中的陳水扁。柯文哲在會後表示，此行主要談台北市政府為扁口述歷史出版事宜。



記者問柯，扁有無給政治上的建議？柯文哲回答“沒有講什麼，主要還是這本口述歷史的出版事宜。”記者又問“陳水扁是否支持你（參選）嗎？柯答“他不會講這種話。”



柯文哲228進行“一日雙城”自行車騎行活動，昨日深夜抵高雄，1日上午與高雄企業、社團領導人見面並安排演講。下午到高雄美術館附近人文首璽社區見陳水扁。“扁柯會”非公開行程，但仍吸引不少媒體到場守候。



柯文哲會陳水扁約一小時後結束，他在離開扁宅前受訪，回答了記者的幾個問題。



有關扁的健康狀況？柯答“不是不能講病人的隱私嗎？大概那些後遺症還是那個樣子。”



記者問，外界爆是“扁柯會”是柯媽促成扁柯會？柯答“我們直接line就有了，我媽也沒有做這件事。”



柯文哲說明，來見扁主要是當初有寫扁的口述歷史，寫完了，還是要出版，補照片、校稿。



記者問，扁是否有給政治上的建議？柯答“沒有講什麼，主要還是這本口述歷史出版事宜，台北市政府文獻館都已經收集完資料，希望扁照片補一補，還是要出版；無論如何，扁當過一任市長、兩任“總統”，所以，歷史就是歷史，有些該有口述歷史，還是要出版。”



記者問“陳水扁會支持你嗎？”柯答“他不會講這種話。”



至於高雄之行，未和中國國民黨高雄市長韓國瑜見面？柯答“要見面機會很多！”