江蘇南通出台惠台措施“50條”

中評社北京3月1日電／江蘇省南通市近日下發《關於深化通台經濟文化交流合作的若干實施意見》，涉及台胞在南通市經貿投資、創業就業、文化交流、工作生活等多個方面共50條具體措施。



新華社報道，據南通市台辦主任趙男男介紹，“惠及台胞50條意見”是對中央“31條”和江蘇省“76條”因地制宜的細化和延伸，明確了政策支持標準和服務細則，其中24條為南通獨有。



記者了解到，“50條”涉及支持台商投資興業、鼓勵台灣高層次人才發展等多個方面。比如，對台資項目設備投資的補助，最高可達1億元人民幣；對台資企業開展智能化先進技術改造的，單個項目最高補助可達2000萬元；對台灣高層次人才來南通創業，最高可給予500萬元創業啟動資金或5000萬元股權投資支持，還可享受最高150萬元的購房補貼及其他特定待遇。



“這些政策將讓在南通的台胞充分享受市民待遇，成為新‘南通人’。”南通市政府副秘書長王智說，“50條意見”的集成度非常高，大到幾千萬乃至上億元的投資補助，小到辦理公交、市民卡等生活小事，全部涵蓋其中。每一條意見都明確責任部門，對具體辦理事項規定辦結時限。



南通是台商台胞在大陸的重要集聚地之一，目前全市累計落戶台資項目超過2000個，到賬台資超過94億美元。