中評現場：推動粵港澳大灣區建設邁上新台階

韓正在北京人民大會堂主持召開粵港澳大灣區建設領導小組會議（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（記者 張心怡）3月1日，中共中央政治局常委、國務院副總理、粵港澳大灣區建設領導小組組長韓正在北京人民大會堂主持召開粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於粵港澳大灣區建設的重要指示精神，全面貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，研究部署2019年重點工作和重大政策舉措。



韓正表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已全文公開，各地區各部門要認真抓好貫徹落實。要始終把握好大灣區建設的戰略意圖，推動形成國家全面開放新格局，推動“一國兩制”事業新實踐。要始終全面準確貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，堅持“一國”原則，尊重“兩制”差異。要始終發揮港澳的獨特作用，提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用。



韓正強調，要聚焦關鍵問題、強化政策支持，推動粵港澳大灣區建設邁上新台階。要重點支持港澳與內地加強科技創新合作。在粵港澳三地人員、物資通關，科研樣本、實驗試劑和遺傳資源出入境，科研物資、設備跨境使用等方面出台一系列便利措施。將國家實驗室、綜合性國家科學中心、國家重大科技基礎設施等進一步向港澳地區高校、研究機構開放，支持港澳地區科學家、科研機構等積極參與國際大科學計劃和大科學工程。要為港澳居民提供更優惠的稅收政策。在個人所得稅優惠安排方面，放寬境外人士在內地居住的時間認定，明確出入境往返當日不計入境內居住天數。要大力鼓勵港澳青年在大灣區就業創業。建設一批港澳青年創新創業基地，把創業培訓補貼、租金補貼、創業孵化補貼等政策範圍擴大到來粵創業的港澳青年，遴選一批港澳青年優秀創業項目並給予資助。制定大灣區事業單位公開招聘港澳居民的管理辦法，為港澳青年提供更多就業機會和更好工作條件。



韓正要求，粵港澳三地要切實扛起主體責任，積極協調配合，確保戰略舉措落地見效。中央各有關部門要各司其責，抓緊落實支持大灣區發展的各項具體政策措施。領導小組辦公室要深入研究，協調解決跨區域、跨領域、跨部門的重大問題。

