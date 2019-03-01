2018全國受資助學生1.35億人次

中評社北京3月1日電／ 2月28日，教育部發布的《中國學生資助發展報告（2018）》顯示，2018年學生資助政策全面落實，受助學生超過1億人次，資助金額超過2000億元，財政投入近1300億元，學校和社會投入超過750億元，各項指標均有不同程度增長。



據統計，黨的十八大以來，全國共資助學生6.2億人次，資助總金額累計突破1萬億元，達到10907億元。目前，學生資助體系已經實現了“三個全覆蓋”，即各個教育階段全覆蓋、公辦民辦學校全覆蓋、家庭經濟困難學生全覆蓋。



1.資助資金持續增長



《報告》顯示，2018年，全國累計資助學前教育、義務教育、中職學校、普通高中和普通高校學生（幼兒）9801.48萬人次（不包括義務教育免費教科書和營養膳食補助），比上年增加211.07萬人次，增幅2.2%；加上營養膳食補助受助學生3700萬人，2018年合計資助學生達到1.35億人次。全國累計資助金額2042.95億元，比上年增加160.81億元，增幅8.54%。



2018年學生資助資金中，財政投入共計1290.08億元，比上年增加79.46億元，增幅6.56%。財政資金占當年資助資金的比例為63.15%，財政投入是國家學生資助經費的主要來源。



各學段財政投入占比情況為：學前教育財政投入占學前資助總額的96.93%；義務教育均為財政資金；中職教育財政投入佔中職資助資金總額的71.06%；普通高中財政投入占普通高中資助資金總額的92.79%；普通高校財政投入占普通高校資助資金總額的46.10%。



值得一提的是，2018年，高校國家助學貸款、學校投入、社會投入共752.87億元，比上年增加81.34億元，增幅12.11%。