陳致中：扁柯會談出版、也是“醫生看病人”

陳致中表示，柯文哲來訪談出版陳水扁口述歷史。（中評社 趙家麟攝） 中評社高雄3月1日電（記者 趙家麟）陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中1日下午受訪表示，無黨籍台北市長柯文哲訪陳水扁，一為出版口述歷史，二是醫生看病人，並沒有談到大選的事。



至於柯探望扁，外界推測是爭取扁支持，是否會給蔡英文壓力？陳致中表示“你們想太多了，柯市長純粹來關心父親。”



柯文哲1日下午到高雄探望陳水扁，兩人見面約一小時，並沒有對外開放。陳致中會後受訪表示，感謝柯文哲、陳佩琪夫妻來探望他的父視。柯最早也是醫療小組召集人，市長夫人也是小兒神經的專家，見面時也針對扁的狀況，也從醫學上給予關心。



陳致中說，柯此行主要談台北市文獻館為扁做口述歷史，柯希望趕快出版，要補資料、照片及校稿等。扁的口述歷史在2016年就開始，經過多次的訪談，稿件也要修飾、校稿。今日柯扁兩人見面後有共識，最快四月就能出版，留下寶貴紀錄。



陳致中表示，扁柯會並沒有談選“總統”的事。柯來訪，一是談口述歷史出版，另一個“醫生看病人”關注扁的健康。柯認為扁的狀況穩定，沒有惡化，這是最好的事。



記者問，綠營對柯有反彈，柯看扁，外界推測是爭取扁支持，是否會給蔡英文壓力？



陳致中表示，台灣話說“吃果子拜樹頭！”他站在病人家屬，柯是醫生、持續關心他父親，柯也下第一位入北監探望父親的醫生，一路的關心，從感情的立場，他要感謝柯；“至於政治上，我不能代表綠營，我不是民進黨中央黨部發言人。”



對於柯文哲探望陳水扁，陳致中表示，過去柯文哲來高雄時，也曾前來關心，“人情之常，平常心看待就好”。