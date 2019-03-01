發改委：做好四方面工作建設粵港澳大灣區

中評社北京3月1日電／“粵港澳大灣區涉及三個關稅區、三種貨幣、三種法律制度，這既是優勢也是挑戰。”國家發展改革委副主任羅文28日在此間應詢表示，下一步要著力抓好堅持“一國兩制”方針、堅持依法辦事、充分發揮市場作用、推進體制機制創新等四方面工作，更好推進粵港澳大灣區建設。



羅文是在國務院新聞辦公室舉行的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》新聞發布會上作上述回應的。



他說，香港、澳門是成熟的發達市場經濟體，在經濟運行、社會治理、規則標準、政府管理等方面與國際更加接軌。廣東省是內地經濟總量最大的省份，是改革開放先行區。三地文化同源、人緣相親、民俗相近，經濟方面各有優勢各具特色，彼此緊密合作必將產生協同效應和放大效應。



羅文表示，更好推進粵港澳大灣區建設，首先要堅持“一國兩制”方針，要全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治方針，保持戰略定力，增強發展自信，確保“一國兩制”方針不會變、不動搖，確保“一國兩制”實踐不變形、不走樣。



二是堅持依法辦事，要堅持嚴格依照憲法和基本法辦事，特別要注意尊重港澳的社會制度和法律制度，尊重特別行政區的高度自治權。在處理涉及港澳的事務時，充分徵詢和吸納特區政府和社會各界人士的意見，確保程序正當、權責統一和依法依規。



三是充分發揮市場作用，要更多地運用市場機制來配置和匯聚全球優質資源，形成穩定、公平、透明和可預期的一流營商環境，全面推進廣東與香港、澳門在商貿投資、科技教育、人員交流、青年發展、設施聯通、平台建設等方面的互利合作。



四是推進體制機制創新，妥善化解“兩制”差異下可能產生的發展障礙；探索制度對接，搭建“政策橋”，促進粵港澳三地資源要素高效便捷流通，推進市場一體化發展。



（來源：人民日報海外版）