蘋果自主駕駛部門首次大調整將裁員190人

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月1日電／美國蘋果公司27日宣布，計劃4月16日前在自主駕駛部門“泰坦計劃”裁員190人。



依據蘋果本月早些時候提交給加利福尼亞州就業監管部門的文件，這家技術巨頭打算解雇在加州聖克拉拉縣8處地點上班的員工。一名企業發言人確認，裁員涉及自主駕駛部門。



路透社報道，這似乎是“泰坦計劃”首次重大人員調整，讓人們得以一窺蘋果正在探索的自主駕駛技術。



儘管蘋果先前表達對自主駕駛技術的興趣，但人們對它正研發的技術和具體產品知之甚少，不知它打算生產整車、傳感器、計算機系統還是軟件。



依據文件信息，下崗員工包括機器學習工程師等大約20多名軟件工程師和40名硬件工程師。3名產品設計工程師和1名工效學工程師遭解雇，似乎表明蘋果已著手為消費者打造實體產品。還有1名下崗人員的頭銜是機械車間主管，但不清楚這個車間的機械師人數以及生產的是汽車零部件、電子元件還是傳感器。



報道說，去年從特斯拉汽車公司重返蘋果任副總裁的道格·菲爾德主管自主駕駛部門。依據今年1月一份法庭文件，“泰坦計劃”以“按需知曉”模式運營，全職員工大約5000人，其中1200人為“核心”員工。



儘管員工減少，蘋果在加州的自主駕駛汽車道路測試有所加強，去年有記錄的測試里程近13萬公里，遠超2017年的大約1600公里。不過，自主駕駛技術企業、字母表子公司“出行新方式”去年在加州的測試里程高達193萬公里。



（來源：新華網）