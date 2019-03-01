巴基斯坦臨時關閉空域　中國出手相助外航繞飛

中評社北京3月1日電／巴基斯坦與印度在克什米爾地區的衝突促使巴方27日起臨時關閉空域。多家航空運營商受到影響，暫停或取消途經巴基斯坦領空的航班，數以千計旅客滯留。



中國民用航空局28日開放部分空域和航線，協助一些國家的航班改道繞飛。



【數千乘客滯留】



根據巴基斯坦民航部門發布的航行通告，巴基斯坦空域自北京時間27日15時30分至3月1日7時59分關閉。



泰國國際航空公司說，這一度影響將近30架次航班，多數涉及往返歐洲的航線。3架客機27日中途返回泰國首都曼谷素萬那普國際機場，其他航班取消或準備更改線路。



泰航在一份聲明中說，原定28日飛經巴基斯坦空域的航班往返於倫敦、慕尼黑、巴黎、布魯塞爾、米蘭、維也納、斯德哥爾摩、蘇黎世、哥本哈根、奧斯陸、法蘭克福、羅馬等歐洲主要城市。其中大多數前往歐洲的航班原本當天零時過後起飛。



路透社援引素萬那普機場一名旅遊警察官員的話報道，大約5000名旅客27日晚到機場辦理登機手續，卻無法登機，多數是泰航乘客。泰航發言人說，其中大約4000人要前往歐洲，700至800人飛往巴基斯坦。



瑞士遊客格琳德·霍夫現年60歲，與丈夫在機場過了一夜，直到28日中午還在查找能夠回國的航班。“他們只是說‘你必須等，你必須等，你必須等’，”霍夫說，“我生氣，累了。我們在泰國度過美妙假期，但現在有一點不那麼美妙。”



除了泰航，阿聯酋航空公司、卡塔爾航空公司同樣暫停往返巴基斯坦的航班。新加坡航空公司和英國航空公司更改部分航線，以繞開巴基斯坦空域。馬來西亞航空公司說，儘管沒有航班途經巴基斯坦，往返歐洲的航班也將避開巴基斯坦和印度北部。



【中方積極應對】



泰航28日宣布，得益於中方允許泰航使用中國空域，10多架次飛往歐洲的航班定於28日午後至3月1日上午起飛。



據中國民用航空局28日下午在網站發布的新聞稿，中方應國際民航組織請求，“開放部分中國空域和航線，供外國航空公司改航繞飛使用，保障了受影響的外航航班正常運行”。截至28日10時，外航航班40班使用中國空域改航繞飛。



民航局說，收到巴方航行通告後高度重視，立即啟動應急處置預案，通知國內航空公司關注受影響航班，協調保障航班返航；與中國空軍協調配合，及時審批布置臨時飛行計劃，確保飛行安全。截至28日10時，國內空企共有7個航班調整飛行計劃。



巴基斯坦空軍27日空襲印控克什米爾，回應印度空軍前一天空襲巴控克什米爾。巴方說，兩架印軍戰機稍後越過克什米爾印巴實際控制線，遭巴方空軍擊落，一名飛行員跳傘，被巴方俘獲。印方證實一架戰機遭擊落，要求巴方釋放飛行員。



（來源：新華網）