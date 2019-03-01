2019年“四海同春”慰侨演出纪实

（圖片來源：新華社） 中評社北京3月1日電／印尼棉兰、西班牙巴塞罗那、美国纽约、肯尼亚內罗毕、斐济苏瓦……由国务院侨办、中国侨联主办的2019年“四海同春”慰侨访演，跨越数万里、覆盖五大洲，给海外侨胞送去浓浓的新春祝福，为中华文化传播增添新的光彩。



当地时间2月25日晚，美国华盛顿地标性建筑华纳剧院化作一片欢乐的海洋，在《四海同春》主题歌中，“四海同春”赴美洲艺术团圆满完成最后一场——华盛顿专场的演出。今年，国务院侨办与中国侨联组派6个“四海同春”艺术团分赴16个国家和地区的29个城市，演出33场。



“一场精美绝伦的视听盛宴”



十年坚持，收获鲜花和掌声。自2009年起，“四海同春”艺术团每年春节期间都赴海外开展慰侨访演，已累计派出75个艺术团组，在五大洲331个城市演出450场，广场和剧场观众近700万人次，在团结凝聚侨社力量、传承中华文化、促进中外人文交流、推动春节文化走出去等方面发挥了重要作用，被侨胞们誉为“海外春晚”。



“四海同春”艺术团的到来，如同送给海外华侨华人一桌丰盛的“年夜饭”。不仅有耳熟能详的经典歌曲，还包括舞蹈、器乐、杂技、魔术等多种艺术形式。



在美洲访演时，女高音歌唱家张蕾一曲《玛依拉变奏曲》激越高亢；青年演奏家罗懿带来的琵琶独奏《送我一枝玫瑰花》，散发独特东方神韵；桑婷婷的原创歌曲《爱从北京来》旋律欢快、歌词暖心；访演印尼泗水时，杂技《蝶恋》诠释了两种文化的精粹，令现场惊呼阵阵，赞叹不已……



艺术家们的精湛技艺，也激发出当地民众的参与热情。歌唱家蔡国庆与內罗毕当地中文学校各种肤色的孩子们共同演唱《同一首歌》，天籁般的童声与人们熟悉的歌声一起飘扬在演出现场；在多米尼加，历史悠久的圣多明各自治大学师生踊跃登台，带来热情奔放的民族歌舞……



多米尼加华侨总会会长冯赐权感言：“艺术团跨越大半个地球，带来一场精美绝伦的视听盛宴，让我们欢欣鼓舞、备受感动。”



看完演出，美国得克萨斯大学圣安东尼奥分校孔子学院院长姚万祥直呼“过瘾”，“每个节目都好，勾起了我们对家乡的思念。”



“艺术家们的倾情演绎，让我们真正感受到了什麼是中国气派，真可谓风华国韵、盛世赞歌。”美国美东华人社团联合总会主席梁冠军的观感，代表了广大侨胞的心声。



“山高路远也不能阻隔牵掛”



“每逢佳节倍思亲。海外访演就是为广大侨胞带来家乡亲人的祝福和问候，让华侨华人在团圆欢乐的氛围中品味浓浓的乡音乡情。”“四海同春”美洲慰侨演出团团长、中华海外联谊会理事汤翠英表示。



每一首歌都浪漫灵动，每一支曲都饱含深情。“为做好慰侨演出，院里选派精兵強将，精挑优秀节目。”以美洲团为例，此次参演的演员来自中国歌剧舞剧院，该院舞台监督张蕾介绍，这次带来的节目都非常成熟，已多次为外国政要、国际友人表演，广受好评和欢迎，为的就是把最具民族特色的艺术瑰宝奉献给广大海外华侨华人。



“山高路远也不能阻隔牵掛”，美洲团每次演出时，著名歌唱家吕继宏总会将这番亲切的问候送给台下的观众，让侨胞们倍感温暖，“来一趟不容易，你们愿意听，我就愿意多唱。”



“这个音有点飘，再调一下音响”“魔术表演用的大毯子必须迅速离场，以免影响后面节目”……即便每人表演一两个节目，艺术家们仍高度重视，每次排练都视同正式演出，一个细节一个细节地抠，力争做到完美呈现。



每场演出前，著名二胡演奏家邓建栋总要把自己关在屋里将曲目练上好几遍，“每个地方的温度、湿度不同，二胡的音质也会有所变化，必须调至最佳状态。”



纽约专场演出时，化装间紧张，著名京剧表演艺术家王蓉蓉干脆在洗手间里化装，也毫不在意，敬业精神让年轻演员叹服。



访演的成功，离不开当地侨社的大力支持。迈阿密“友谊旅遊”公司董事长刘世勇是山东临沂人，今年已经63岁，但他忙前忙后，毫无倦意，“这样的服务机会很少，我得亲自上阵。”



“文化是最好的沟通桥梁”



凭借侨胞的大力推动，中国传统春节也成为美国一个重要节庆。“四海同春”慰侨艺术团的到来，进一步丰富了当地华侨华人的春节文化生活，也为新春佳节增添了美丽的色彩和悦耳的音符。



“这种慰侨活动在世界范围內都是少见的，充分反映出我们的文化自信。”中国驻美国休斯敦总领馆副总领事王昱表示，“四海同春”访演体现了中国对广大海外侨胞的关心与关爱，传播了中华优秀文化，“今年是中美建交40周年，在当前形势下，进一步巩固和加強中美文化交流十分必要。”



2月19日上午，纽约华人策划协会人瑞中心人声鼎沸、热闹非凡。虽然时间很紧，“四海同春”艺术团小分队依然抽出一个多小时，来到这个有47年历史的公益机构慰问演出。琵琶独奏《十面埋伏》，歌曲《一杯美酒》《吉祥幸福中国年》，京剧《红灯记》选段……虽然条件简陋，但现场气氛卻一浪高过一浪。



当地时间2月18日晚，“四海同春”大洋洲团献艺斐济首都苏瓦，斐济总统孔罗特、首席大法官盖茨等政府官员观演並与演员合影留念；在费城访演时，当地包括副市长艾普斯夫妇在內有近百位嘉宾前来观演；在纽约演出时，中国驻纽约总领馆借此向当地大力推介中华文化……“四海同春”已然成为促进中外文化交流的重要平台。



“文化没有国界，文化交流是最好的沟通桥梁，有助于建设人类命运共同体。”中国驻多米尼加大使张润表示，“四海同春”是中多建交后首个来访的国內高水平艺术团，给大家带来了高水準的艺术享受。



中华海外联谊会副会长谭天星表示，看到广大华侨华人融入当地、生活幸福、事业有成，感到很高兴。华侨华人也是中国改革开放的见证者、参与者、受益者，希望他们继续弘扬中华文化，继续担当中外友好的民间使者。



（来源：人民日报）