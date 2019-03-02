社評：日本上不封頂，不顧財力引進裝備

中評社香港3月2日電（評論員 陳鴻斌）日本政府日前做出決定，從4月1日開始的2019財政年度開始，對防衛裝備費不再封頂，以便在大量引進美國裝備之際有更大的迴旋餘地。也就是在2019—2023年的“中期防衛力整備計劃”期間，首次不再出現“上限”這一表述，這引發了有關方面對財政負擔進一步加劇的強烈擔憂。



從1986年以來，日本政府均是通過為期5年的上述計劃，確定裝備費用的盤子，所有引進和在國內購買的裝備，均須控制在這一框架內。例如在2014—2018年這一期間，其裝備費用總額為23.97萬億日元。但在去年12月內閣會議通過的上述計劃中，今後5年整備費用的“目標額”是25.5萬億日元。將原先的“上限”改為“目標”這一彈性很大的表述，這樣在編制相關預算時，防衛部門就可不再受到任何制約。



之所以取消上限，就是因為雖然已有大幅度提升，但25.5萬億日元的裝備費用額仍根本打不住。因為在今後5年中，除了預定的兩套陸基宙斯盾體系須開支4000多億日元外，還準備引進45架F35—B戰鬥機，以及與上述陸基宙斯盾體系配套的導彈等多項大筆開支。防衛省相關部門算來算去，至少還有1.97萬億日元的缺口。如果無法砍掉一些項目的話，那就只能增加開支了。在目前的這個5年期間，雖然已竭盡全力，但僅減少了7700億日元的開支，所以下一個5年計劃期間，欲削減近2萬億日元裝備費用幾乎是不可能的。



日本政府的這一動向，既有自身加大防衛力度的需要，也有應對美國壓力的考慮。因為特朗普上任以來，一直在逼迫日本購買更多的美國裝備。而安倍為了加強雙邊同盟，幾乎是照單全收。以至去年9月26日在日美峰會結束後的記者會上，特朗普就洋洋得意地表示：“我對（安倍）晉三說看到驚人的貿易逆差資料就煩，日本隨即就拿出了大筆軍購的清單。”而安倍也只能隨聲附和：“重要的是通過引進先進裝備，提升了日本的防衛能力。”

