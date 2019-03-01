郎平：新老交替未完成　東京衛冕有難度

中評社香港3月1日電／正在率隊集訓的中國女排總教練郎平1日接受新華社記者專訪時表示，隊伍的新老交替尚未完成，在東京奧運會上衛冕的難度超過在里約奧運會上奪冠，最終結果要看新人進步的速度。



新一期中國女排的集訓2月中旬就已開始，總共有27人入選了集訓大名單。不過，由於女排超級聯賽尚未結束，包括丁霞、李盈瑩、劉曉彤等在內的多名國手還未報到。1日上午，記者在訓練館里看到，隨隊訓練的是包括袁心玥、林莉、劉晏含等在內的11人。



回顧去年的世錦賽，郎平坦言，那塊銅牌是拼命掙來的，非常不容易。里約奧運會之後，魏秋月、惠若琪、徐雲麗、楊方旭等4員大將先後退役，新人還沒完全頂上來。



“應該說我們（在）新老交替當中，不能說完成，完全沒有完成，”郎平說。“奧運會後撤了4個老的，這4個老的就（佔）球隊的1/3了，新的球員補充上來以後我覺得在比賽經驗包括技術上都存在一些問題，所以我們也希望（在）今年的訓練和比賽當中提高吧，肯定比去年應該要進一步。”



郎平直言，幾位奧運冠軍退下來之後，中國隊在多個位置上出現了短板。



“我覺得我們的副攻、接應都是短板了，就是缺人了，包括魏秋月下來以後我們二傳的替補誰來頂？惠若琪下來以後，盈瑩雖然湧現出來，但是後排還不行，有很大差距；張常寧今年情況應該會好一點，她去年練的少，又是傷又是手術的，她前排（表現）在世界錦標賽上情況不是太好，有起伏。應該說我們自從老的退了以後，整個的位置上都有一些欠缺。”



郎平認為，從去年世錦賽來看，歐洲球隊的進步很快，不僅強攻好，而且全面，能快、能攔、能防。像去年世錦賽兩次戰勝中國隊的意大利隊，其防守尤其突出，一傳的保證、球場上的意識特別是無球的意識非常強。



在郎平看來，東京奧運會週期的競爭比里約週期更為激烈。“應該說強隊更多。塞爾維亞（世界冠軍）基本上沒調人，老的二傳又回來，（在）向上走，而且他的整個位置上還沒什麼漏洞……從我們來看挑戰更多，你想去年我們死掙活掙掙到一個獎牌，美國、巴西……（都沒進四強）。相信美國也不是最好的狀態，如果大家狀態都起來的話，那就對手更多了。”