美媒：5G助力智慧城市發展

中評社北京3月1日電／據美國有線電視新聞網報道，隨著科技發展，越來越多的智慧城市開始出現，都市生活將進入新階段。



提起現代都市，很多人會想到遍布高樓大廈的城市，如上海、杜拜及香港。其中，舊金山及矽穀都因科技而發展壯大。在持續性的城市變革中，新興城市的發展往往超出人們預期。



以位於芬蘭的智慧城區Kalasatama為例，該城區在赫爾辛基市郊區從零開始建造。工程師們為整個城區配備了真空垃圾處理系統，居民們只需將垃圾運至港口，隨後，垃圾會進入地下處理中心，人們再也不用擔心因垃圾車造成的高峰期擁堵。開發商表示，至2030年竣工時，居民日均通勤時間將大幅縮短。



在智慧城市，城市布局本身就是省時設計的一部分。學校、醫院、車站等公共服務設施相毗鄰，交通便利。Kalasatama建設項目總監Kerkko Vanhanen說，“智慧城市讓生活更便利。當我不用花過多時間在通勤上時，我可以在公園裡多散步五分鐘，上班前跟孩子多玩五分鐘，早五分鐘到家。”然而，目前只有3500人居住在Kalasatama，開發商希望，到2030年，城區能有2.5萬人居住，創造1萬個就業崗位。



據聯合國2018年報告預測，到2050年，全球68%的人口將生活在城市。因此，城市擴張及創新發展至關重要。這並非一個新現象：這種區域轉變已持續了數世紀，從美索不達米亞的城市規劃，到17世紀阿姆斯特丹用於防洪及水資源管理的運河系統建設，城市化一直處於進程中。



現今，城市化的主要內容不再是基礎設施建設，而是互聯設備系統建設，即物聯網建設。思科公司介紹，物聯網是指數量眾多的物，通過互聯網與人實時相連。據估計，到2020年，將有超過500億的終端和設備聯網。隨著5G及超高速網絡的發展，物聯網讓交通傳感器及無人機技術成為可能，基於此，城市將更智慧。



智慧城市並非只包括新興的實驗城市。意大利南部古老的懸崖城市馬泰拉，正努力成為歐洲首批5G城市之一。馬泰拉已當選為2019年“歐洲文化之都”，據了解，5G技術將助其成為數字化旅遊中心，人們可通過虛擬現實技術來欣賞古老城市的文化及藝術魅力。



高科技帶來的便利以個人數據的共享為代價。城市新興技術發展研究專家Jonathan Reichental表示，“個人數據被用於提供各種公共及私人服務，人們擔心這會損害其個人隱私。”



據悉，阿姆斯特丹的開放數據項目正推動其成為歐洲最具創新性的地區之一。阿姆斯特丹市副市長Udo Kock表示，隨著智慧城市發展，政府需要取得民眾的信任，以更負責的態度使用個人數據。Kock認為，“智慧城市並非只是一種技術解決方案，而是一種合作體系。建設智慧城市，政府、企業和普通民眾間的合作至關重要。”



（來源：人民網）