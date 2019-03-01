銀保監會深入推進金融供給側結構性改革

中評社北京3月1日電／銀保監會首席風險官、新聞發言人肖遠企日前表示，銀保監會將著力從改善金融供給、優化金融結構、降低融資成本、提高配置效率、暢通供給渠道五大方面深入推進金融供給側結構性改革。



“改善金融供給首先要增加有效供應，當前銀行保險業的機構總數4800多家，絕大部分是中小型機構。下一步，銀保監會將繼續增加中小銀行保險機構的數量和業務比重，增加特色機構和專業機構，同時通過對外開放，引入更多具備專業特色的外資機構。”肖遠企說。



資金供給方面，肖遠企表示，2018年銀行貸款增量占社會融資規模增量的83.4%，要充分調動信貸資源，確保社會融資規模保持合理的增長速度。



增加供給的同時還要破除無效低效供給。肖遠企表示，要將有限的信貸資源，從產能過剩行業、“僵屍企業”中逐漸減少甚至退出，同時加大不良資產的處置力度，為新增信貸騰出空間，近兩年銀行業已累計處置不良貸款3.48萬億元。



消除空轉通道是暢通資金供給的重要方面。肖遠企表示，銀保監會將違法違規、層層嵌套、透明度低、風險隱蔽的產品作為整治重點，兩年來這類高風險資產規模共縮減約12萬億元。



降低融資成本方面，肖遠企表示，要深入整治不合規、不合理收費，嚴厲打擊變相提高融資成本的行為。督導銀行通過內部資金轉移定價優惠、下調轉貸利率等方式，合理控制利率水平。



據介紹，5家大型銀行和郵儲銀行2018年四季度新發放普惠型小微企業貸款平均利率5.06%，12家全國股份制銀行該項貸款平均利率6.71%，較一季度下降均超過1.1個百分點。



提高配置效率方面，肖遠企表示，要通過聯合授信機制和其他政策工具把大企業過多占用的資源擠壓出來，向中小企業、小微企業和薄弱領域傾斜。同時要加大新科技的應用，通過科技手段提高資金配置效率和能力。