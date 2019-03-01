中央社會主義學院春季開學：探索新機制

中評社北京3月1日電／中央社會主義學院2019年春季開學典禮1日在京舉行。據悉，2019年，該院將不斷探索和完善統一戰線教育培訓新機制，鞏固培訓規模和培訓覆蓋面，推動海外文化傳播，著力做好中華文化學院工作。



2018年12月，中共中央印發《社會主義學院工作條例》，將中央社院帶動全國各級社院不斷深化教學科研改革、探索新時代統戰教培新機制、提高辦學針對性有效性所取得的成果予以肯定並加以固化，為做好新時代社院工作提供了方向引領和制度保障。



據介紹，在全面貫徹條例的開局之年，中央社院將進一步鞏固培訓規模和培訓覆蓋，積極對接中央統戰部和各系統單位培訓需求，組織好黨外代表人士和統戰幹部重點班次；與各民主黨派中央、全國工商聯積極協調，辦好高端班次和特色班次等。同時，抓好共識教育核心課程建設，更新優化以“五史合一”為引領的模塊化教學和“十個講清楚”教培項目課程，出版相關教材；調整完善教學布局，在推出第一批共識教育核心課程的基礎上，啟動《統一戰線學》等教材的論證和編寫工作，建設較為完備的共識教育核心課程體系。



2019年，中央社院還將著力做好中華文化教育、研究和對外交流工作，聯合國際知名研究機構，舉辦“中華文明與中國道路”高端學術論壇，並在推進核心課題研究、推動海外文化傳播、探索建立聯誼交友工作機制等方面落實好條例相關規定。



中央社院院長嚴雋琪、中共中央統戰部副部長鄒曉東、九三學社中央副主席叢斌出席開學典禮並講話，中央社院黨組書記、第一副院長潘岳主持。



（來源：新華網）