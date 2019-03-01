中國科學家繪制出人類最準確RNA修飾地圖

中評社北京3月1日電／記者從西交利物浦大學獲悉，由該校生物科學系孟佳博士帶領的科研團隊，近期實現了對全轉錄組RNA分子m6A修飾的最精准預測，相當於繪制了人類迄今為止最精准的m6A表觀轉錄修飾地圖。進一步研究或將揭示基因性狀與人類某些重大疾病的關聯作用。相關研究成果已於近日發表在生物信息領域知名期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）上。



據介紹，“RNA修飾”指的是發生在RNA分子上的生物化學修飾，可以在不改變RNA分子序列信息的情況下改變其特性，並調控基因信息的表達。“目前已知的RNA修飾有100多種，其中m6A修飾是含量最高的一種。”孟佳解釋道。



“最近，已有研究表明m6ARNA甲基化修飾的酶在白血病、膠質母細胞瘤、非小細胞肺癌、乳腺癌等疾病中發揮著關鍵作用。”孟佳介紹道。



孟佳指出，在RNA修飾領域，西交利物浦大學團隊是第一個應用35種組學信息進行預測的科研團隊。“過去的研究只考慮序列信息，預測的準確率是80%，在此基礎上我們加入了35種其他組學信息，使準確性提升到90%，這是一個比較大的突破。”孟佳補充道。



據研究團隊成員，西浦生物科學系博士生陳鯤淇介紹，在繪制m6A表觀轉錄組地圖的過程中，該團隊運用機器學習的技術，通過已有的特征，訓練出預測模型，該工作為未來人類RNA修飾領域的研究工作提供了更為可靠的參考信息。



（來源：新華網）