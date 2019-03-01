豐田擬在日本召回逾1萬輛雷克薩斯

中評社北京3月1日電／據《日本經濟新聞》報道，27日，豐田宣布已向日本國土交通省申請召回雷克薩斯品牌的“LS500h”等5個車型。因這些車型的輪胎和輪轂的安裝方法存在問題，輪胎內部可能發生龜裂。召回車輛共為1.3391萬輛（2017年8月－2018年7月生產）。



日本國土交通省表示，由於龜裂的影響，輪胎將發生異響和振動，同時輪胎的接地面脫落，有可能影響行駛。未發生事故，共接到24起故障報告。



（來源：環球網）