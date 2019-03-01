北京市住建委：進一步精簡加快交易流程

中評社北京3月1日電／記者從北京市住房和城鄉建設委員會（以下簡稱“北京市住建委”）獲悉，為持續優化營商環境，提升北京市政務服務水平，北京市住建委會同北京市規劃和自然資源委員會、國家稅務總局北京市稅務局進一步簡化不動產登記領域辦事流程，取消了企業之間存量非住宅房屋買賣合同強制網上簽約的要求。企業間存量非住宅房屋買賣合同網上簽約將遵從自願原則，對沒有網簽需要的，企業雙方可通過各區不動產登記大廳綜合服務窗口一次性申請房屋繳稅及轉移登記，兩環節2個工作日內即可辦結。



北京市住建委相關負責人介紹，新政實施之後，企業之間存量非住宅房屋買賣，雙方可持自行簽訂的買賣合同及相關材料，就可直接通過各區綜合服務窗口申請倉庫、商業或辦公等非住宅用途房屋繳稅及轉移登記，對符合辦理條件的，自業務受理之日起2個工作日內辦結。同時，保留網簽服務，為相關企業提供便利和保障。



該負責人提到，通過跨部門信息共享、流程並聯審批等手段，實現企業只跑一次即可完成交易、繳稅、登記等全流程事項，2個工作日內即可到綜合窗口或通過郵寄領取不動產登記證書。



該負責人指出，減少申報環節，提升政務服務水平是推出此項舉措的根本目的，存量非住宅房屋買賣其他政策保持不變，如產業項目的買賣，應仍遵守《關於進一步加強產業項目管理的通知》等規定。



（來源：人民網）