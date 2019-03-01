兩部委擬建立家政服務業紅、黑名單制度

中評社北京3月1日電／據商務部網站消息，商務部會同發改委等部門研究起草了《關於建立家政服務業信用體系的指導意見》(徵求意見稿)(下稱《意見稿》)，現面向社會公開徵求意見。《意見稿》提出，實施家政服務領域守信激勵和失信懲戒機制，建立和規範家政服務領域守信主體“紅名單”制度，同時建立失信主體“黑名單”制度。



《意見稿》指出，建立家政服務員信用檔案。家政企業指派或介紹進入家庭成員住所提供烹飪、保潔、兒童看護以及孕產婦、嬰幼兒、老人和病人護理照料等有償服務的人員。家政服務員信用檔案在商務部業務系統統一平台上建立，信用信息包括：個人基本信息(身份證號碼、姓名、性別、民族、家庭住址、健康狀況、教育水平等)，來自家政企業的職業信息(從業經歷、培訓情況、培訓考核情況、消費者評價和投訴情況等)，商務部與公安部提供的犯罪背景核查結果信息(身份真偽，五年內是否涉及盜竊案、拐賣婦女、兒童案、虐待案、故意殺人案、故意傷害案、強奸案、搶劫案、放火案、爆炸案，是否重症精神病人，三年內是否吸毒人員和制販毒人員等)。



《意見稿》提到，經家政服務員本人同意，企業應允許消費者查閱家政服務員的包含犯罪背景核查結果的信用信息。企業要落實好主體責任，如實向消費者提供家政服務員包含犯罪背景核查結果的信用信息。



《意見稿》提出，實施家政服務領域守信激勵和失信懲戒機制。具體為，建立和規範家政服務領域守信主體“紅名單”制度。將建立家政服務員信用檔案的家政企業納入“紅名單”，並在省級家政服務業信用信息平台上公布，引導消費者在選擇家政服務時優先考慮。



同時，建立家政服務領域失信主體“黑名單”制度。依照《關於對家政服務領域相關失信責任主體實施聯合懲戒的合作備忘錄》(發改財金〔2018〕277號)實施跨部門聯合懲戒。加大對“黑名單”企業的監管力度，提高檢查頻次，支持行業組織按照有關管理規定，對“黑名單”主體實施限制會員、降低信用等級、公開曝光等懲戒措施。



（來源：人民網）