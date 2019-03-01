公安機關重拳打擊涉非洲豬瘟相關犯罪

中評社北京3月1日電／公安部1日下午在京召開新聞發布會，通報近期公安機關嚴厲打擊涉非洲豬瘟相關犯罪工作成效。據通報，去年8月非洲豬瘟疫情發生以來，公安部迅速部署各地公安機關重拳出擊，對跨疫區販運生豬等危害群眾切身利益的違法犯罪“零容忍”，堅決做到“全鏈條”、“全環節”打擊。目前，各地已偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起，抓獲犯罪嫌疑人90名，查明涉案生豬1.5萬餘頭、豬肉及豬肉製品140餘噸；破獲各類制售病死豬等病死畜禽犯罪案件500餘起，抓獲犯罪嫌疑人960餘名。



公安部治安管理局局長李京生介紹，公安機關在打擊涉非洲豬瘟疫情相關犯罪方面主要採取了以下幾項措施：



一是提級督辦線索。對涉及非洲豬瘟的每一條案件線索，一律指派專人研判、串並分析；對所有涉嫌犯罪案件，一律要求省級公安機關派員上案、實地指揮；對所有跨省區重大案件，一律由公安部掛牌督辦、限期偵破。在偵辦內蒙古邱某等妨害動植物防疫檢疫系列案過程中，公安部統一協調指揮省、市兩級聯合研判生豬來源，最終成功打掉一個涉及2省4地跨省販運疫病生豬400餘頭的犯罪團夥。



二是深挖犯罪鏈條。緊緊圍繞“信息流”、“資金流”、“物流”，積極運用大數據導偵機制，充分利用食品犯罪研判模型，全面釐清犯罪網絡架構。在偵破遼寧撫順韓某某妨害動植物防疫檢疫案中，充分利用公安機關基層力量強、觸角長、覆蓋廣的優勢，深入排查集貿市場、冷鏈倉儲、物流集散中心等重點部位，成功發現並斬斷了涉及收購外地生豬、製作假檢疫合格證、銷售生豬獲利等各環節的黑色產業鏈。



三是摧毀犯罪網絡。對重大案件，充分運用全國集群的作戰方式，實施同步上案、同步收網、協同打擊。在偵破廣東揭陽林某某等制售病死豬肉案中，梳理出涉及7省13市的上百條涉案線索，在公安部的統一指揮下，發起集群打擊行動，徹底摧毀該犯罪網絡。



四是鏟除犯罪土壤。積極會同農業農村部、市場監管總局開展聯動排查、聯動查處、聯動打擊，確保無縫對接。對工作中發現法律法規、行業監管等方面存在的問題，及時通報有關部門，強化監管，推動行業的系統治理、綜合治理、源頭治理。



（來源：人民網）