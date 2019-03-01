美國國務卿表示願與朝鮮繼續對話

中評社北京3月1日電／美國國務卿蓬佩奧3月1日在馬尼拉說，美國“迫切希望重回談判桌”，繼續與朝鮮就無核化問題展開對話。



蓬佩奧於2月28日從越南河內飛抵馬尼拉並對菲律賓展開訪問。3月1日上午，他在與菲律賓外交部長洛欽會見後舉行的新聞發布會上表示，美國“迫切希望重回談判桌”，繼續與朝鮮就無核化問題展開對話，以最終確保朝鮮和平穩定，改善朝鮮人民的生活福祉並實現無核化。



就剛剛結束的美朝領導人河內會晤，蓬佩奧表示，朝鮮領導人在會晤期間“的確提出了基本上全面解除制裁的要求”，他認為朝鮮就全面解除制裁要求向美方提出的交換條件卻是“相對不明確的”。



蓬佩奧表示，朝鮮方面提出的廢棄寧邊核設施的行動相當寬泛，但同時朝鮮準備採取的具體行動仍不夠清晰。他同時表示，接下來美國願繼續與朝鮮就此展開對話，將其進一步細化。



美朝領導人第二次會晤2月27日至28日在越南河內舉行，因在解除對朝制裁和無核化措施等方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件。3月1日凌晨，朝鮮外務相李勇浩在河內舉行記者會說，朝鮮在朝美領導人第二次會晤中僅要求解除部分制裁，如果美方同意朝方要求，朝方將永久廢棄寧邊核物質生產設施。



（來源：新華網）