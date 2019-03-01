“嫦娥”“玉兔”又醒啦！

（圖片來源：新華網） 中評社北京3月1日電／嫦娥四號著陸器已於3月1日上午7點52分自主喚醒，中繼前返向鏈路建立正常，平台工況正常，目前正在進行狀態設置，按計劃開始第三月晝後續工作。此前，玉兔二號月球車已於2月28日自主喚醒，目前行走正常。



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