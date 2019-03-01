“東方生活美學展”在莫斯科開幕　

（圖片來源：人民網） 中評社北京3月1日電／2019年是中俄建交70周年，為進一步推動兩國間文化交流，浙江省文化和旅遊廳聯合莫斯科中國文化中心舉辦2019俄羅斯·浙江文化旅遊年系列活動。作為這一系列活動的開篇，“東方生活美學展”於27日晚在莫斯科中國文化中心拉開帷幕。此次展覽以“琴棋書畫、詩酒花茶”為主題，分成“香”“聞”“味”“意”四個單元，通過香料、茶樣、創意古琴、非遺絲織工藝作品、戲曲服裝、陶瓷工藝大師作品、書畫作品等展品，展現中國古代人民的風雅生活。中國駐俄使館文化參贊兼莫斯科中國文化中心主任龔佳佳、浙江省文化和旅遊廳副廳長葉菁、浙江省博物館館長陳浩、俄羅斯國家東方民族藝術博物館館長亞歷山大·謝多夫及俄羅斯博物館界的嘉賓代表出席了活動。



龔佳佳在開幕式致辭中談到，中國古人生活中的風雅不僅表現在建築、穿著、家居設計等方面，也體現在詩歌、書法、繪畫等作品當中。舉辦本次“東方生活美學展”希望通過展示中國古人品茶、穿著搭配、插花等生活剪影讓俄羅斯民眾更為了解中國古典的生活意趣與東方美學的獨到之處。“近年來，俄羅斯對與中國各地方開展合作的興趣在不斷上升，我們希望莫斯科中國文化中心能夠成為中俄各地方在文化領域合作的橋梁”。



俄羅斯國家東方民族藝術博物館館長謝多夫在致辭中提到，近些年來俄羅斯歷史學家對研究並還原古人真實生活表現出愈發濃厚的興趣，本次展覽對博物館工作者具有重要意義。“要想全面了解一件文物，除查閱相關書籍外，最好的方式就是去博物館參觀。通過這次展覽，我們可以更深入地了解中國古人的生活。



此外，開幕式結束後，主辦方還在活動現場設置了書法展示及古琴彈奏體驗環節，前來參觀的俄羅斯民眾紛紛表示通過本次展覽對東方美學有了具象的了解。一位學習漢語三年的俄羅斯大學生對記者表示自己非常熱愛中國文化，“看完本次展覽印象最深的就是做工極其考究的扇子、精美的瓷器、圍棋、還有中國的飲茶文化等等，收獲頗多”。



據悉，“東方生活美學展”將持續至3月18日。



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