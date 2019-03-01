2019年春運收官　近30億人次出行

中評社北京3月1日電／1日，2019年春運正式落下帷幕。40天的“春運時間”里，公路、鐵路、民航共同發力，完成了人類歷史上規模最大的周期性“大遷徙”，運輸安全平穩有序。



大數據顯示，公路和鐵路依然是今年春運出行的主力。根據交通運輸部初步統計結果，春運期間，全國鐵路、道路、水路、民航累計發送旅客29.8億人次，與去年基本持平。其中鐵路發送旅客4.1億人次，增長7.4%；道路發送旅客24.6億人次，下降0.8%；水路發送旅客0.41億人次，與去年持平；民航發送旅客0.73億人次，增長12%。

來自中國鐵路總公司的統計顯示，春運期間，全國鐵路有23天旅客發送量超1000萬人次，其中超1100萬人次13天、超1200萬人次6天，特別是2月8日至2月18日，春節返程客流高度叠加，全國鐵路客流連續11天超過1000萬人次。2月23日，全國鐵路發送旅客1316.9萬人次，較去年春運最高峰多33.1萬人次，創鐵路春運單日旅客發送量歷史新高。



世界再大，也要回家。今年春運，各地交通運輸部門加強各種運輸方式的有效銜接，採取延長地鐵運營時間、開行夜間接駁公交、統籌夜間接站出租車等一系列運力接駁措施，有效提升了旅客換乘效率。



“定制客運”“預約巴士”“預約響應式農村客運”等服務，有效滿足了部分旅客的個性化出行需求。定制客運上門接送使今年的春運出行顯得更輕鬆。

春運“大遷徙”，買票是繞不過的話題。為提升旅客出行體驗，鐵路部門開展電子客票和候補購票試點服務，300個車站實現旅客自助進站核驗，近700個動車組停靠車站實行二代身份證自助進站檢票，旅客進站和檢票效率大幅提高。



今年的“誠信春運”為“車鬧”“霸座”“逃票”等失信行為戴上了“緊箍咒”。各地、各部門加大春運期間信用懲戒力度，及時公示違規失信行為，實現“一次失信、處處受限”。



（來源：新華網）