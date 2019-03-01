最高檢：創新發布指導性案例

中評社北京3月1日電／3月1日，最高人民檢察院檢察委員會副部級專職委員、法律政策研究室主任萬春做客“新時代四大檢察”網絡訪談。萬春介紹，2018年法律政策研究室持續深化民法典分編編纂研究，組織最高檢和地方檢察院相關業務骨幹圍繞民法典各分編重點問題開展調研，提出立法建議，許多意見建議被法律草案吸納。



參與國家相關立法工作，是最高檢研究室的重要職責之一。2018年，法律政策研究室在立法研究方面做了哪些保障和努力？對此，萬春介紹說，2018年，最高檢研究室繼續以修改人民檢察院組織法為重中之重，深入開展立法研究。研究室圍繞人民檢察院組織法修改中涉及的一系列重點、難點問題深入開展調研論證，多方聽取意見，緊密配合立法機關開展工作，最終圓滿完成了全國檢察幹警多年來翹首以盼的這一重大修法任務，中國特色社會主義檢察制度在法律上得以進一步完善。



萬春表示，研究室還積極配合立法機關就監察法草案和刑事訴訟法修訂相關問題開展研究，為監察法出台和刑訴法再修訂貢獻力量。人民檢察院組織法和刑事訴訟法通過修訂後，研究室及時組織撰寫了修訂後的檢察院組織法和刑訴法的條文釋義和解讀文章，配合有關方面加強對檢察人員的法律培訓。



萬春介紹，除此之外，研究室還持續深化民法典分編編纂研究，組織最高檢和地方檢察院相關業務骨幹圍繞民法典各分編重點問題開展調研，提出立法建議，許多意見建議被法律草案吸納。對於立法機關和國務院各部門徵求意見的大量法律、法規、規章草案認真研提意見，為中國特色社會主義法律體系的健全完善貢獻智慧。各地檢察機關研究室也為地方立法的健全完善作出應有貢獻。



（來源：人民網）