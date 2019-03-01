原遼寧省國土資源廳巡視員楊旭被查

中評社北京3月1日電／據遼寧省紀委監委消息，原遼寧省國土資源廳巡視員楊旭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。



楊旭簡歷



楊旭，男，漢族，1957年4月出生，遼寧葫蘆島人，1975年8月參加工作，1987年11月加入中國共產黨，大學學歷。



1975.08－－1978.12遼寧省錦西縣四新後峪大隊知青



1978.12－－1979.09遼寧省錦西縣商業局工人



1979.09－－1983.07沈陽農業大學農業經濟專業學生



1983.07－－1988.05遼寧省人民政府辦公廳法制處科員、副主任科員



1988.05－－1989.04遼寧省人民政府辦公廳綜合一處主任科員



1989.04－－1990.04遼寧省土地管理局法規監察處負責人（主持工作）



1990.04－－1991.01遼寧省土地管理局法規監察處副處長（主持工作）



1991.01－－1994.07遼寧省土地管理局法規監察處處長



1994.07－－2000.04遼寧省土地管理局用地管理處處長



2000.04－－2001.05遼寧省國土資源廳耕地保護處處長



2001.05－－2008.01遼寧省國土資源廳辦公室主任



2008.01－－2010.12遼寧省國土資源廳地質勘查處處長



2010.12－－2016.08遼寧省國土資源廳黨組成員、副廳長



2016.08－－2017.05遼寧省國土資源廳巡視員



2017.05－－退休



（來源：人民網）