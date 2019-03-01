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原遼寧省國土資源廳巡視員楊旭被查
http://www.CRNTT.com   2019-03-01 18:05:13


　　中評社北京3月1日電／據遼寧省紀委監委消息，原遼寧省國土資源廳巡視員楊旭涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

　　楊旭簡歷

　　楊旭，男，漢族，1957年4月出生，遼寧葫蘆島人，1975年8月參加工作，1987年11月加入中國共產黨，大學學歷。

　　1975.08－－1978.12遼寧省錦西縣四新後峪大隊知青

　　1978.12－－1979.09遼寧省錦西縣商業局工人

　　1979.09－－1983.07沈陽農業大學農業經濟專業學生

　　1983.07－－1988.05遼寧省人民政府辦公廳法制處科員、副主任科員

　　1988.05－－1989.04遼寧省人民政府辦公廳綜合一處主任科員

　　1989.04－－1990.04遼寧省土地管理局法規監察處負責人（主持工作）

　　1990.04－－1991.01遼寧省土地管理局法規監察處副處長（主持工作）

　　1991.01－－1994.07遼寧省土地管理局法規監察處處長

　　1994.07－－2000.04遼寧省土地管理局用地管理處處長

　　2000.04－－2001.05遼寧省國土資源廳耕地保護處處長

　　2001.05－－2008.01遼寧省國土資源廳辦公室主任

　　2008.01－－2010.12遼寧省國土資源廳地質勘查處處長

　　2010.12－－2016.08遼寧省國土資源廳黨組成員、副廳長

　　2016.08－－2017.05遼寧省國土資源廳巡視員

　　2017.05－－退休

　 （來源：人民網）

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