外交部：敦促澳大利亞為中國企業提供公平環境

中評社北京3月1日電／據報道，澳大利亞外長佩恩日前重申，即使美國對華為的立場軟化，澳也將堅持禁止華為參與5G網絡建設，他表示，澳絕不會允許一個對他國政府負有義務的公司涉足澳通訊網絡。對此，中國外交部發言人陸慷在今天（1日）的例行記者會上表示，澳方不應為兩國企業合作人為設置障礙，並敦促澳方為中國企業提供公平競爭環境。



陸慷表示，中方對澳方有關表態表示嚴重關切。中國政府一貫鼓勵中國企業在遵守國際規則和當地法律基礎上開展對外經濟合作，從未支持任何企業從事損害他國正當安全利益的活動。



外交部發言人陸慷：澳方應該為兩國企業合作提供便利，而不能利用各種借口人為設置障礙、採取歧視性做法。我們敦促澳方摒棄意識形態偏見，為中國企業在澳運營提供公平競爭環境。



此外，前一段時間，中方對進口煤炭進行檢測的問題引發媒體關注。有報道稱，這似乎是專門針對澳大利亞的，猜測與近期澳方在5G或其他問題上的做法導致的中澳關係緊張有關。對此，陸慷也作出了回應。



外交部發言人陸慷：中國的海關根據法律法規，對進口煤炭的安全進行風險監測和分析，並採取相應的檢驗和檢測措施，這是完全正常的。維護中國公眾的安全利益，這是中國政府的職責所在。



（來源：央視網）