文在寅：發展韓朝關係　清算日本殖民殘餘勢力

中評社北京3月1日電／韓國總統文在寅1日在首爾光化門廣場出席紀念“三一運動”100週年大會時發表講話表示，韓國將力推構建“新半島體系”，實現韓朝之間共建“和平合作共同體”和“經濟合作共同體”。



新華社報道，文在寅在講話中強調發展韓朝關係十分重要。他說，朝鮮半島南北關係的發展與朝美、朝日關係正常化相關聯，有助於在東北亞地區形成和平、安保新秩序。



有關朝鮮半島南北開展經濟合作的構想，文在寅表示，將同美國就韓朝重啟金剛山旅遊項目和開城工業園項目合作進行協商；同時在半島無核化進程出現進展後，將推動設立韓朝“經濟共同委員會”，以實現半島南北共享經濟發展成果。



在談及朝美領導人日前在越南河內舉行的第二次會晤時，文在寅說，河內會晤是美朝雙方朝著達成更高水平協議邁進的過程中的一步。韓國將同朝美展開更緊密的溝通和合作，推動雙方通過對話最終達成協議。



在談到韓日關係時，文在寅表示，韓國將繼續深化同日本的合作，但他同時強調，唯有日本“果斷糾正過往錯誤”，並以此為前提與鄰國發展友好關係，才能“避免帶給彼此災難”。他說，唯有以史為鑒，堅定攜手，合力治愈戰爭受害者的傷痛，韓日才會成為心靈相通的真正友邦，和平才會降臨半島。



文在寅還說，半島光復以來，在韓國的日本殖民殘餘勢力並未得到徹底“清算”，韓國政府將繼續完成這一久拖未決的“歷史課業”。只有這樣，韓國才能真正實現面向未來。



日本在1910年到1945年間對朝鮮半島實施殖民統治。1919年3月1日，朝鮮半島爆發了反抗日本殖民統治的“三一運動”。1949年，韓國政府將3月1日定為國家法定紀念日。