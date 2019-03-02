“國民智庫”在美國洛杉磯宣告成立

（前排由左至右）徐中、張文基、張自豪、蔣天鐸、蔣洪寛、張學海、謝宗煌、卞益群。（後排由左至右）田平春、魏林峰、郭志明、莫大軍、範守文、佟秉宇（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯3月1日電（記者 宋楷文）由來自海峽兩岸的旅美學者專家組成的“國民智庫”，於當地時間2月27日在洛杉磯宣告成立。



據該“國民智庫”兩位召集人，中國國民黨美西南支部主委謝宗煌和秋海棠學社社長徐中共同介紹，“國民智庫”是相關華人學者基於對中華民族的認同和促進美中關係和諧發展及對台海局勢的關心，自然形成的民間智庫。“國民智庫”反對“台獨”和“獨台”，旗幟鮮明支持“一中原則”。“國民智庫”將硏究萃取相關各方訊息、觀點和建言。並公開發表建設性意見。“國民智庫”組成團體包括中美論談、“反獨”救台聯盟、秋海棠學社等多個民間政論團體。“國民智庫”擴及面也包括了在台灣的著名政論家朱高正、張亞中、謝啟大和武之璋等學者。“國民智庫”也是“美國亞太事務智庫”和“中評智庫洛杉磯辦事處”的密切合作夥伴。



包括美國亞太事務智庫顧問、東吳大學退休教授蔣洪寛，資深新聞媒體業者蔣天鐸，中國國民黨中央評議委員張學海，洛杉磯海峽兩岸關係研討會前執行理事長卞益群，中國國民黨美西南支部主委謝宗煌，美國亞太事務智庫理事、南加州大學退休教授、（美國）中美論壇社社長張文基，山東商會會長田平春，美西和平拹會會長郭志明，中美論壇政治評講主講佟秉宇，中華會館前會長張自豪，反獨救台聯盟秘書長莫大軍，北京聯合會會長魏林峰，新聞政論節目主持人範守文，秋海棠學社社長徐中等出席了當天的“國民智庫”成立和研討活動。



美東黃埔陸軍官校同學會前理事長、“台灣駐紐約、舊金山華僑文教服務中心”前主任、現任中國國民黨中央評議委員 張學海說：今天是非常非常特別的一天，2月27號，在台灣和中國大陸已經是2月28號了。228！我記得22年前在洛杉磯曾經辦過一個228五十周年的追悼大會。辦的非常成功，所以我講今天是非常非常有意義的一天，我是來學習的。來聽聽大家對於今後兩岸關係的發展，對於今後怎麼樣和平統一的高見。

