錢塘江流域迎首個禁漁期

中評社北京3月1日電／新華社報道，錢塘江邊，位於杭州七堡的3號壩漁船碼頭，每天清晨漁民倪志民都會背著網具和魚獲從這裡上岸，把剛捕撈上來的江鮮賣給附近的居民和周邊主打江鮮特色菜的飯店，這樣的生活持續了幾十年。



不過2月28日，在收完最後一網魚獲之後，倪志民和錢塘江流域的漁民們將進入4個月的“漫長假期”。



根據國家農業農村部統一部署，3月1日0時至6月30日24時，錢塘江流域首次實施全流域禁漁，其間禁止除娛樂性遊釣和休閒漁業之外的所有作業方式。



據悉，禁漁將影響錢塘江、富春江、曹娥江、衢江、蘭江、千島湖等錢塘江流域幹流，範圍涉及杭州、衢州、金華、紹興、麗水等地，而3月－6月正是錢塘江多數重要魚類的繁殖期和幼魚生長期。



據介紹，錢塘江流域的魚類種類佔浙江省淡水種類的85%以上，是中國稀有的天然漁業牧場和天然漁業種質生態庫。然而從上世紀80年代起，錢塘江流域的魚類持續減少。浙江省淡水水產研究所完成的《2018年浙江省重點內陸水域漁業資源本底調查與評估報告》顯示，錢塘江的魚類種類從上世紀七八十年代的149種已經下降到現今的122種。



為了漁業資源可持續利用，改善和優化水域生物群落結構，當地農業部門一直致力於海洋和淡水的增殖放流。2009年，浙江省淡水水產研究所還實行了錢塘江流域漁業資源動態監測及增殖放流效果評估工作，被監測的魚類會在額頭打上熒光標記。



“但是，如果沒有統一禁漁期，農業部門一邊增殖放流，漁民一邊捕撈，捕上來的魚就是農業部門增殖放流的魚。這樣一來，水域生態修復的效果會大打折扣。”浙江省淡水水產研究所所長顧志敏說。



顧志敏介紹，禁漁可以保護魚類安全產卵、繁殖後代，壯大魚類家族。同時，這些魚多以吃浮游生物為生，能夠吸收水中的氮磷等物質，有效凈化水質，進而更好地修復錢塘江生態系統。



對於這個政策，在沿岸捕了40多年魚的老漁民們雖然不太適應，卻表示理解。據了解，一些缺乏其他收入來源的漁民早早開始謀劃外出打短期工。不過，更多漁民選擇和錢塘江一同“休養生息”。



“漁業資源得到養護，禁漁期結束後捕撈個體會比往年更大，產量也會有所增加，換來的是更長遠利益。”暫時收起漁網的倪志民說。