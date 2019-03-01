京津冀灰霾　北京啟動橙色預警

中評社北京3月1日電／北京市空氣重污染應急指揮部1日發佈，自2日0時至4日24時北京啟動空氣重污染橙色預警，機動車限行措施自3日0時起實施。



新華社報道，1日，中國環境監測總站會商京津冀及周邊地區環境監測中心後預報，受區域逆溫、靜穩及局部高溼不利氣象條件影響，2至4日京津冀及周邊地區將出現一次持續時間長、範圍大、污染重的區域污染過程。受此影響，北京市2至4日也將出現一次重污染過程。



依據《北京市空氣重污染應急預案（2018年修訂）》規定，“橙色預警”是指預測全市空氣質量指數AQI的日均值大於200將持續3天（72小時）及以上，即發生3天“5級重度污染”或“6級嚴重污染”時啟動“橙色預警”。



空氣重污染橙色預警期間，北京市停止室外建築工地噴塗粉刷、護坡噴漿、建築拆除、切割、土石方等施工作業；列入橙色預警期間停產限產名單的工業企業實施停產限產措施；禁止燃放煙花爆竹和露天燒烤；在常規作業基礎上，對重點道路每日增加1次及以上清掃保潔作業；建議中小學幼兒園停止戶外活動；請市民做好健康防護。



據介紹，3日0時起，北京市在實施工作日高峰時段區域限行交通管理措施基礎上，國一和國二排放標準輕型汽油車（含駕校教練車），建築垃圾、渣土、砂石運輸車輛禁止在北京市上路行駛。



受冷空氣影響，預計5日上午起，北京市空氣質量將逐步改善。