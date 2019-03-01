公安機關偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起

中評社北京3月1日電／新華社報道，記者從公安部獲悉，截至目前，各地公安機關共偵辦涉非洲豬瘟刑事案件32起，抓獲犯罪嫌疑人90名，查明涉案生豬1.5萬餘頭、豬肉及豬肉製品140餘噸；破獲各類制售病死豬等病死畜禽犯罪案件500餘起，抓獲犯罪嫌疑人960餘名。



公安部治安管理局局長李京生1日在公安部新聞發佈會上通報，去年8月非洲豬瘟疫情發生以來，公安部組織各地公安機關集中警力、重拳出擊、快偵快破，切實加大相關犯罪打擊力度，積極配合有關部門和單位做好防控處置工作。



李京生介紹，工作中，公安機關會同有關部門採取有力措施，打擊非法販運、私屠濫宰等違法犯罪，有效防控非洲豬瘟，保證生豬產品質量安全。涉案地方公安機關以大要案件為牽引，充分利用食品犯罪研判模型，成功偵辦了內蒙古邱某等妨害動植物防疫檢疫系列案、湖南常德劉某某等妨害動植物防疫檢疫案等一批重大案件。



據了解，涉非洲豬瘟相關犯罪行為具體表現為三個方面：一是養殖環節制售病死豬。在養殖生豬過程中，一些不法人員發現疫情不及時上報，並按照規定無害化處理，私自對外出售，甚至有的企業、個人為牟取非法利益，形成“產供銷”一條龍的制售病死豬犯罪網絡。二是屠宰環節私屠濫宰。不法分子未經有關監管部門許可，私設屠宰廠，非法從事生豬屠宰、銷售等活動。三是運輸環節非法販運。有的企業、個人為減少損失，頂風作案，跨疫區販運生豬。不法分子通過偽造或非法購買檢驗檢疫證明，使得未經檢驗檢疫甚至傳播疫情的生豬成功獲得“合法”身份，從疫區運輸、銷售至屠宰場。



公安部有關負責人表示，下一步，公安機關將始終保持嚴打高壓態勢，對涉非洲豬瘟犯罪和食品安全犯罪“零容忍”，密切與有關部門協作配合，突出打擊從疫區販運生豬等引發疫情擴散的犯罪，突出打擊制售病死豬等病死畜禽危害食品安全的犯罪，全力維護廣大人民群眾的切身利益。