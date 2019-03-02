汪毅夫：多幕劇的序幕

汪毅夫（來源：中評社資料圖） 中評社北京3月2日電（作者 汪毅夫）二戰結束已經74個年頭。有如一部多幕劇的序幕，在台灣問題上，戰後4年（1945—1948）的戲碼，是1949年以來70年的一部多幕劇的序幕。70年間多少事，已在這4年裡開了頭。1946年8月，蔣介石在一次會議上宣稱，由於“國際輿論不認識中國共產黨是一個武裝叛亂集團，而以為中國共產黨也和其他民主國家的共產黨一樣”，所以要用“不宣而戰”的方式來“剿匪”、來對付共產黨，“用這樣的方式可以使許多不明了中國國情的友邦人士，祛除一種不必要的疑慮，不致於認為我們剿匪是為了繼續一黨專治，而不肯容納其他黨派，實行民主政治”。



聽其言，觀其行。我們聽得清清楚楚，也看得明明白白。一方面，國民黨的頑固派基於堅定的反共立場，在戰後破壞和談、發動內戰、靠攏老美，無所不用其極。但老蔣畢竟心虛，他發動內戰時已經慮及其敗退之時和敗退之地。1946年10月，他在視察台灣後說：“台灣尚未被共黨分子所滲透，可視為一片淨土，今後應積極加以建設，使之成為一模範省，則俄、共雖狡詐百出，必欲亡我國家而甘心者，其將無如我何乎！”1948年底又說：“有台灣在，即使大陸盡失，也可復興”，他對美國麥克阿瑟將軍也說了大意如是的話。及至1949年，老蔣終於在“定海的一次重要軍事會議”上，從西康、海南和台灣三個備選地裡選擇台灣作為其敗退之地。作為“中國內戰的遺留問題”的台灣問題於是發生、於今70年矣！另一方面，老蔣在1946年8月的那次講話已表明要假假地做點民主、做點假假的民主。由此肇其端，雖說是假戲真做終有假，今之台灣還是照搬照演了西方的民主政治，“台獨”黑惡勢力因而有了乘隙而起的空間。



我們也認得真真切切：反共立場對於中國共產黨而言是一個尖銳的政治對立，在台灣問題上則是造成台灣問題、造成台灣問題久拖未決的重大原因；“台獨”主張對於中國共產黨來說也是尖銳的政治對立，因為中國共產黨對“台獨”零容忍、和“台獨”零“一致”，在台灣問題上，主張“台獨”的“政治工作者”則是麻煩的製造者。國民黨的頑固派應當放棄反共立場、民進黨的反動派必須切割“台獨” 主張。政治對立問題得以解決，則兩岸大事諧矣。誰謂不然？！



（作者系全國台灣研究會副會長、廈門大學台灣研究院講座教授）