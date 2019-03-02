智庫：《中國評論》第255期精彩觀點

第255期《中國評論》目錄（中評社圖片） 中評社北京3月2日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第255期《中國評論》月刊2019年3月號已出刊，本期《中國評論》刊發了關於兩岸關係、國際關係等議題的獨到分析。內容精彩，值得一讀。



本期“總編思語”——《關於九二共識的本源表述和國民黨兩岸論述的思考》一文中，《中國評論》月刊總編輯、兩岸關係和平發展協創中心專家委員周建閩深入分析了九二共識的本源表述和國民黨的兩岸論述。



本期“智囊闊論”欄目刊登的四篇文章主要圍繞一月二號習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話進行了探討。



中國評論通訊社社長，中評智庫基金會董事長郭偉峰在《習近平的人民觀與如何正確對待台灣同胞》一文中表示，如何對待台灣同胞？中共的方針政策一直以來都是明確的、毫不含糊的，台灣人民是同胞，兩岸是一家人。中共所有的對台政策都是立基礎於此的。也因此，和平統一是中共數十年來堅定執行而不動搖的路線方針。作為新一代的中共領導人，習近平當然也是如此堅持的。但是，作為習近平新時代中國特色社會主義思想的倡導者，習近平繼承中國傳統的民本思想，與馬克思主義結合，所形成的新時代人民觀乃至由此所形成的台灣人民觀，其內涵之豐富，又非之前可以比擬的。



台灣銘傳大學兩岸研究中心主任兼教授楊開煌在《習近平重要講話的辯證思惟考察》一文中指出，“習五點”的特色之一，是從寄希望於“台灣當局”到“兩個寄希望”，再到“寄希望於台灣人民”的辯證過程。“習五點”的特色之二，是對統一後的構想，是從“一綱四目”到“一國兩制”，再到積極的“一國兩制”的辯證過程。“習五點”的特色之三，在論述兩岸之爭時，是從毛蔣的“意識形態”之爭，到鄧蔣（經國）的制度之爭，再到今後的治理之爭的辯證發展。所以“習五點”的特色之四，在“武力說”方面，也看出從毛周的“武力解放”，到鄧的“武力促統”，到江、胡“武力反獨”，再到習的“精準反獨”的辯證發展的可能性。

