中評鏡頭：兩岸均嚴禁酒駕　楊樹迎來京訪客

北京跟台灣一樣，大力宣導嚴禁酒後駕車。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月2日電（記者 黃文杰）中國大陸預訂3月3日與5日分別召開全國政協十三屆二次會議與十三屆全國人大二次會議，台灣中評社派記者前往北京採訪，1日傍晚抵達北京，離開北京首都機場，沿線看到告示牌，不斷跳出“嚴禁酒後駕車”警示標語，台灣為遏止酒駕，也打算提高罰則，再犯酒駕撞死人，刑度比照殺人罪，顯然“嚴禁酒駕”是兩岸的共識。



大陸全國政協與全國人大，每年三月在北京召開，俗稱“兩會”，中評社本次派出兩岸三地的資深記者，齊聚在北京，要為關注中評網的民眾，做出最即時、最真實、最權威的報道，來自台灣中評社主任記者倪鴻祥、特派員黃文杰1日傍晚，從台北搭機到北京，為這次“兩會”提前做準備。



飛機抵達北京首都機場，辦妥通關手續，離開機場，高速公路兩側沿途可以看成群的楊樹，正等待“冬去春來”。



根據媒體報導，北京目前共有200萬棵雌楊樹、雌柳樹，以楊樹居多，主要分佈在朝陽、海澱、豐台區，集中於公園、河道、高速公路兩側、老舊小區等處。在上世紀50年代，北京沙塵暴嚴重，春季沙塵日數平均高達26天。於是，大陸在60至70年代起，發起“人民綠化戰爭”應對，楊樹種植容易、生長快、成本低，最受青睞。

