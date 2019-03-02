憶中日友好過往　北大舉辦系列展覽

“中日友好飲水思源系列展：岡崎嘉平太與中日關係”，於3月1日在北京大學燕京學堂地下展廳開幕。（中評社 海涵攝） 中評社北京3月2日電（記者 海涵）為紀念《中日和平友好條約》締結40周年和中華人民共和國成立70周年，由北京大學日本研究中心和清華大學日本研究中心共同舉辦的“中日友好飲水思源系列展：岡崎嘉平太與中日關係”，於3月1日在北京大學燕京學堂地下展廳開幕。



北京大學副校長王博出席開幕式。北京大學國際合作部副部長康濤、日本國駐中國大使館參贊後藤章文、全日空控股株式會社駐中國總代表三宅英夫、中國前外交官王泰平、清華大學日本研究中心主任李廷江、北京大學日本研究中心主任副主任白智立在開幕式上致辭。



北京大學國際合作部副部長康濤表示，岡崎嘉平太先生是中國人民尊敬的老朋友，為中日邦交正常化做出了巨大貢獻。2015年5月，在北京人民大會堂舉行的中日友好交流大會上，習近平主席高度評價了岡崎嘉平太為中日關係重建和發展所做的大量工作。“飲水不忘掘井人”。撫今追昔，重溫艱難時期兩國前輩嘔心瀝血、努力奮鬥的歷程，更感中日關係的今天來之不易，需要倍加珍惜、精心維護，繼承前輩故人的精神，繼續不懈努力，才能開辟中日關係新的未來。



日本國駐中國大使館參贊後藤章文表示，通過展覽回顧岡崎先生為中日友好所作出的貢獻，重溫中日邦交正常化“掘井人”的事跡，具有十分重要的現實意義。



被周恩來總理譽為中日友好的“掘井人”的岡崎嘉平太，在中日邦交正常化前的20世紀60年代，與廖承志、高碕達之助等中日兩國的先賢一道，建立和參與了“備忘錄貿易”。本展覽通過彌足珍貴的圖片、影視、文獻、實物等，介紹了岡崎嘉平太的生平特別是促進“備忘錄貿易”和日中友好交往的生動事跡，以及中日兩國老一代領導人為中日友好作出的巨大貢獻。



2018年12月，清華大學與全日空控股株式會社舉辦了“岡崎嘉平太與備忘錄貿易時代”特別展。展覽觀眾踴躍。此次2019年北京大學系列展，是北京大學日本研究中心與清華大學日本研究中心首次合作，利用清華特別展的已有資料，探索今後展現中日友好關係發展主題的“中日友好飲水思源系列展”的第一步。展覽基本保留了清華特別展的原貌。主辦方表示，這一系列展，將作為一項長期性課題，不斷充實、提高，以期構成全面反映中日友好交流史的宏大畫卷。



北京大學一直積極推動中日人文交流，2017年和2018年，連續舉辦了兩屆中日大學生千人交流大會，兩國青年在北京大學共同發表了《中日大學生和平友好宣言》。此次在北京大學舉辦的“中日友好飲水思源系列展”，將幫助青年學生深入了解歷史，繼續發揚睦鄰友好的傳統，努力架起兩國人民心中更加寬廣堅實的友誼之橋。