中評鏡頭：中關村軍民融合產業園　軍民一家

大陸在海淀區四季青鎮設置“中關村軍民融合產業園”。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月2日電（記者 倪鴻祥）中國大陸預訂3月3日與5日分別召開全國政協十三屆二次會議與十三屆全國人大二次會議，為扶植新創產業，大陸去年底特別在海淀區四季青鎮設置“中關村軍民融合產業園”，希望透過技術移轉方式加強軍民融合促進產業發展，目前正值招商引資之際，許多知名餐飲業率先進駐。



大陸一年一度的全國政協、人大兩會將分別在3日及5日召開，今天下午將在人民大會堂先舉行全國政協會議新聞發佈會，4日再舉行全國人大會議新聞發佈會。



大陸當局加強落實具有中國特色社會主義思想的社會經濟發展，去年底成立“中關村軍民融合產業園”，希望透過技術移轉，結合軍民融合產業發展，以智慧辦公和科學運營管理，構建高效、和諧、人文的一體化智慧園區生態圈。



該產業園主體建築完工後正積極擴建範圍，未來周邊地區還將配套設置酒店、學校、醫院等便民生活設施，形成一個龐大的新興生活圈，目前飲食產業及休閒生活服務產業已率先進駐。



火鍋名店“呷哺呷哺”、達美樂披薩店、速食業漢堡王等中外知名飲食大企業都紛紛進駐；另外，攸關生技美容的護膚店、提供健身、游泳的健身俱樂部也在此開設據點，藉此吸引新創產業進駐。

