中評關注：柯P南台灣秀肌肉　指向韓國瑜？

柯文哲、陳佩琪夫婦到高雄探望陳水扁。（陳致中服務處提供） 中評社高雄3月2日電（記者 趙家麟）無黨籍台北市長柯文哲鐵人行程，行程聚焦南台灣，柯、韓較勁意味濃。而“扁柯會”又在綠白的競合之間，是否有出現裂解綠營的氛圍，都留給外界許多想像空間。



“韓流”發威，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜東南亞的馬星之行，帶回豐碩的農漁產品外銷訂單，28日晚搭機返台；這一天的深夜，柯文哲的“一日雙城”自行車長途騎行已殺到了高雄。



柯文哲今天結束以色列60小時的旋風式訪問行程，27日日返台，28日就安排“一日雙城”自行車行程，兩段式路程也騎了170多公里直奔南台灣。翌日，柯留在高雄大半天，上午有一場演講、下午安排“扁柯會”，晚間要去屏東參訪燈會，以柯文哲60歲之齡，堪稱是鐵人行程。



柯文哲的鐵人行程，聚焦在三個地方：



第一，柯文哲展現了過人的體力。特別是“一日雙城”自行車騎行安排，全程網路直播，除了對柯在健康與體能形象上有加分之外，也強化了柯個人具備高昂鬥志、勇於挑戰的形象。



第二，高雄演講與會者達600人，包括地方工商產業、觀光旅遊、社團等意見領袖或領導人，還有鹽埕區21里的里長。



從柯文哲南台灣之行“試水溫”的角度看，已是一場重要的造勢熱身，挺柯系統在韓國瑜的大本營高雄頗有“秀肌肉”的味道。



第三，“扁柯會”是柯南台灣之行的觀察焦點。柯雖稱為出版扁的口述歷史而來，沒談選舉；扁子陳致中則說是“醫生看病人”，會後則公布“扁柯會”照片。

