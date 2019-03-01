國民黨初選規則底定　藍太陽之爭開打

中評社台北3月1日電／國民黨“總統”初選規則底定，藍太陽之爭宣告開打；朱立倫的地方組織陸續成軍，強打經濟、兩岸、能源牌；王金平展現基層實力，爭取黨內大老支持；吳敦義則積極輔選，盼“立委”補選拿下好成績，以“戰功”為聲勢加分。



中央社報道，國民黨去年九合一選戰大勝後，2020情勢看好，包括前新北市長朱立倫、前“立法院長”王金平等人都已表態角逐“總統”提名，黨主席吳敦義參選的可能性也很高。



國民黨“總統”初選提名確定採取7成民調、3成黨員投票，但保留徵召空間，過去國民黨多由黨主席代表競逐大選，這次是首度透過初選機制提名“總統”參選人。



朱立倫自美返台後積極在媒體曝光，暢談經濟、兩岸、能源問題，掌握話語權，藉以凸顯自己財經背景出身，是解決台灣經濟問題的最優人選。



親朱人士指出，朱立倫並非網紅型政治人物，因此還是要回歸基本面，強化政策論述，也拉高格局與發言高度；而在“陸軍”方面，各縣市地方組織已陸續成軍，競選團隊也在積極整隊中，為了避免影響日後團結，有些成員可能不會加入朱團隊，但會以各種形式幫忙。



王金平預定7日宣布參選，屆時將有3輛遊覽車北上助陣，意在展現王金平雄厚的基層人脈與實力，接著11日將宴請“立委”，既拉抬聲勢，也有拉攏意味，之後，王將逐一拜會吳伯雄、蕭萬長、馬英九等黨內大老爭取支持。



由於民調在初選機制中占比高，光是黨員支持恐怕無法勝出，王金平今天說，他會更積極與民眾接觸，除了爭取曝光機會，也要讓更多人知道他參選的理念。



朱、王兩人對2020均表明“捨我其誰”強烈企圖心，吳敦義選不選至今未鬆口，親吳人士說，吳礙於黨主席身分，在3月16日“立委”補選投票結束之前，不方便大動作布局，但補選後“一定會有動作”。



親吳人士指出，一旦吳敦義確定參選，首先要修補媒體關係，拉抬民調，其次，設定兩岸、經濟等議題做為主戰場，最後是積極固票，透過黨代表、地方人士“提醒”黨員，吳敦義在最艱困時帶領國民黨再起。