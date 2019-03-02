林鄭：歡迎中央公布推進大灣區建設八項措施

林鄭月娥出席粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議後會見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日在北京出席粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議後會見傳媒，並對中央就推進粵港澳大灣區建設推出的八項政策措施表示歡迎。林鄭月娥指出，措施將便利香港居民到大灣區內地城市發展、就業和居住，並加強大灣區內人流、物流等方面的便捷流通。



林鄭月娥表示，自2017年7月1日國家發改委與粵港澳三地政府簽署《深化粵港澳合作 推進大灣區建設框架協議》後，特區政府一直與中央相關部委和粵澳政府保持緊密聯繫，共同制定及推出發展大灣區的政策措施。特區政府各政策局和部門亦一直與社會各界別人士緊密溝通，就如何有效推進粵港澳大灣區建設，推出更多便利港人在內地工作、就業、讀書和生活的措施聽取意見，使出台的措施能更切合社會和香港居民的需要。



林鄭月娥說，中央在2月18日正式公布《粵港澳大灣區規劃綱要》，為粵港澳大灣區建設提供指導性方向，標誌著大灣區建設進入全面開展落實的重要階段。這次推出的政策措施涵蓋範圍廣泛，亦是特區政府一直努力爭取的範疇。特區政府會切實與相關部委和廣東省政府跟進落實有關政策，未來亦會繼續與內地有關部委和香港各界別加強聯繫和溝通，積極參與粵港澳大灣區建設，為在大灣區生活和工作的香港居民推出更多便利措施。



據了解，有關措施涵蓋在內地繳納個人所得稅關於“183天”的計算方法（即在中國境內停留的當天不足二十四小時，不計入中國境內居住天數）、當地政府為境外（包括香港）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼、支持大灣區事業單位公開招聘港澳居民、鼓勵港澳青年到大灣區內地九市創新創業、支持港澳高校和科研機構參與廣東省科技計劃、開展粵港澳大灣區出入境便利化改革試點、便利港澳車輛進出內地口岸，以及擴大海關跨境快速通關對接項目的實施範圍。