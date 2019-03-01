越南領導人同金正恩舉行會談

越共中央總書記、國家主席阮富仲會見朝鮮最高領導人金正恩。（圖片來源：越南通訊社） 中評社北京3月1日電／越共中央總書記、國家主席阮富仲當地時間3月1日下午舉行儀式，歡迎朝鮮最高領導人金正恩對越南進行正式友好訪問。隨後，阮富仲與金正恩舉行會談。越南總理阮春福、國會主席阮氏金銀也分別同金正恩進行會見。



據越南國家電視台報道，在與金正恩會談時，阮富仲對朝鮮人民在國家建設事業中取得的巨大成就表示祝賀，相信在以金正恩同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民將繼續在社會主義建設和國家建設事業中，取得新的更大成就。



阮富仲表示，此訪將有利於兩國領導人了解對方發展情況，並就鞏固和發展雙邊關係以及共同關心的地區和國際問題交換意見。



阮富仲向金正恩介紹了越南革新事業30多年來所取得的成就和需要集中解決的問題。



阮富仲表示，越南黨和國家始終重視發展同朝鮮的傳統友好關係，願同朝方一道，在符合兩國人民利益和各自對國際社會承諾的基礎上，繼續鞏固和發展兩黨兩國關係，為地區和世界的和平穩定與發展做出貢獻。



雙方一致同意，將繼續保持高層交往，擴大黨際、政府間和民間交流，促進相互了解和分享各自所需經驗。保持對話與合作機制有效運行，包括兩國副外長級政治對話、兩國政府間經濟科技聯合委員會機制，在符合各自能力需求和國際規定的基礎上，研究在各領域展開互利合作的可行性。擴大文化、藝術、體育交流，並在2020年舉辦慶祝兩國建交70周年相關紀念活動。



在談及地區和國際問題時，雙方表示，將加強在聯合國、不結盟運動、東盟地區論壇框架內的合作，加強在保持地區和平穩定等問題上的交流。



越南國家電視台報道說，金正恩對越南經濟社會發展和融入國際社會所取得的成就表示高興。他表示，朝鮮黨和國家始終重視鞏固和發展朝越傳統友好關係。金正恩邀請阮富仲在方便時候訪朝，阮富仲表示感謝，並建議雙方外交部門就此保持溝通。



越南和朝鮮於1950年1月31日正式建交。朝鮮是同越南最早建交的國家之一。據悉，朝鮮已故領導人金日成曾兩次訪問越南。1957年，越南領導人胡志明訪問朝鮮，2007年，時任越共中央總書記農德孟訪朝。



（來源：人民網）