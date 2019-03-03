中評鏡頭：大陸台式手搖飲料結合火鍋有亮點

台式手搖茶，在大陸有市場性。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月3日電（記者 黃文杰）大陸從3月3日與5日分別召開全國政協十三屆二次會議與十三屆全國人大二次會議，民生經濟話題，自然成為“兩會”共同的關注點，台灣中評社記者來京採訪，也實際看基層消費力，發現台式飲料茶對大陸有吸引力與市場性，業者也結合火鍋與人文藝術空間，說明大陸消費不僅吃飽吃巧，也要重視高端生活品質。



大陸一年一度的全國政協、人大兩會將分別在3日及5日召開，今天下午將在人民大會堂先舉行全國政協會議新聞發佈會，4日再舉行全國人大會議新聞發佈會。



2019年是新中國成立70周年，是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，大陸“兩會”即將登場，社會瀰漫“人民是最大底氣、共識是奮進動力”氛圍。



3月的北京，春和景明。在會議期間，肩負莊嚴使命的2000多名全國政協委員將匯聚北京，建言資政、凝聚共識，聚焦發展、共商大計。



根據大陸媒體統計，每3秒鐘，就有一人跨過貧困線，每1分鐘，就有4000多位旅客乘高鐵出行、9萬多件快遞被寄出簽收；每24小時，就有1.8萬多戶企業誕生。



消費對經濟增長的貢獻率達到76.2%，服務業占GDP比重達52.2%，高技術制造業增加值同比增長11.7%，經濟結構優化升級勢頭明顯；市場主體超過1億戶，日均新登記企業1.84萬戶，新產業、新產品、新業態、新模式不斷成長，重大科技成果不斷湧現。



來自台灣中評社主任記者倪鴻祥、桃園特派員黃文杰1日傍晚，從台北搭機到北京，為這次“兩會”提前做準備，也就近在海淀區四季青鎮設置“中關村軍民融合產業園”瞭解，正形成一個龐大的新興生活圈，目前飲食產業及休閒生活服務產業已率先進駐。



記者發現，園區也不少知名餐飲集團進駐，包括，源自台灣，1998年在北京創立的呷哺呷哺。



店內最大亮點就是台式手搖飲，加上新穎的吧台式就餐形式和傳統火鍋的結合，開創了時尚吧台小火鍋。



整個用餐環境，類似台灣的人文藝術茶館風格，甚至更高檔，可以一邊用餐，一邊可以享受良好的用餐環境。